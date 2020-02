Lille : Tensions avec Soumaré

Karl Toko Ekambi est arrivé à Lyon sous forme de prêt en provenance du Villarreal. Avec son nouveau maillot, l’attaquant camerounais il a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 5 matches de Ligue 1. L’ex-buteur du SCO Angers se sent bien dans son nouveau club et semble disposé à prolonger son séjour dans le Rhône. C’est en tout cas l’un de ses objectifs pour l’avenir.« Ma préférence ? Le podium en championnat, car ça me permet de rester ici », a confié le Lion Indomptable au micro de Téléfoot. En effet, une qualification de l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions lèverait automatiquement son option d'achat de 11,5 millions d'euros. « Dans tout ce que je fais, c'est dans la continuité. Que ce soit dans la vie ou dans le football. Quand je vais quelque part, ce n'est pas pour y rester cinq mois, six mois, un an. Ma volonté, c'est de rester ici », a-t-il conclu.