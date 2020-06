Lille : Osimhen tout proche de Naples

L'Olympique de Marseille a levé l'option d'achat du défenseur espagnol Alvaro Gonzalez, et a officialisé la nouvelle mardi.

Alvaro Gonzalez s'inscrit dans la continuité

C'est officiel : l'Olympique de Marseille lève l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez.. Son expérience et son profil ont convaincu le staff technique et la direction du club phocéen. Sa prolongation était quasiment actée au vu des sorties médiatiques des différentes parties, du joueur au président. « Alvaro Gonzalez sera olympien la saison prochaine », avait brièvement lancé Jacques-Henri Eyraud dans des propos repris par RMC Sports, il y a quelques semaines."Ce mardi, celui que l’on surnomme « El Patrón » a paraphé un contrat de 3 ans avec l’OM, a indiqué le club dans un communiqué officiel. Après une saison 2019-2020 plus qu'aboutie malgré l’arrêt prématuré du championnat à cause de la crise sanitaire, le solide défenseur ibérique s’inscrit dans la continuité. Avec son expérience en Liga et ses 24 matches sous le maillot olympien,, il découvrira cette saison la Ligue des Champions aux côtés de ses coéquipiers marseillais. En accord avec le joueur, le Club a donc décidé de lever l'option d'achat et ainsi prolonger l’aventure du solide défenseur espagnol sur les bords de la Méditerranée".