Lille : Osimhen débarque (officiel)

Selon Sport, l’attaquant international brésilien Neymar n’aurait plus l’intention de porter les couleurs du Paris Saint-Germain. La tension serait maximale entre l’ancien Barcelonais et le club de la Capitale. Le numéro 10 serait dans l'attention d'une relance des Blaugrana pour mettre un peu plus la pression sur la direction des champions de France.

. Dans son édition de ce jeudi, Sport confirme que le directeur sportif Leonardo souhaiterait convaincre l’attaquant international brésilien de rester une saison de plus au Paris Saint-Germain (qui a versé 222 M€ pour le recruter il y a deux ans). Après s’être entretenu avec son entourage, le successeur d’Antero Henrique devrait avoir une nouvelle discussion avec le natif de Mogi das Cruzes, dont le contrat expire en juin 2022. Il s’agirait de le persuader de revoir sa position, mais l’ancien joueur de Santos et de Barcelone se sentirait à la fin de son cycle avec le club de la Capitale. Aujourd’hui, le protégé de Thomas Tuchel n’aurait plus l’intention de porter les couleurs parisiennes.« Leo » pourrait lui proposer de patienter un an, Neymar bénéficiant ensuite d’une sortie facilitée par l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi (). Mais le numéro 10 serait simplement dans l’attente d’une relance du Barça pour mettre un peu plus la pression sur sa direction. Le Sud-Américain disposerait d’une bonne relation avec Thomas Tuchel, l’entraîneur des coéquipiers de Thiago Silva, mais son attitude provoquerait quelques tensions au sein de l’écurie parisienne. Un dossier de plus en plus explosif, et le star parisienne n'aurait pas l'intention de faire le moindre cadeau...