Lille - Lyon / Ligue 1 (J28) : L'occasion ou jamais pour l'OL

Dimanche à 15h, l'AS Saint-Etienne reçoit les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour les Stéphanois.

Les stats à connaître (avec Opta) :



Saint-Etienne a remporté ses 2 derniers matchs contre Bordeaux en Ligue 1 (3-0 le 14 avril 2019 à Geoffroy-Guichard et 1-0 le 20 octobre 2019 au Matmut-Atlantique), mais n’a plus gagné 3 rencontres de suite contre les Girondins dans l’élite depuis novembre 1969-octobre 1970 (3).



Saint-Etienne n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), c’était contre Nîmes le 25 janvier dernier (2-1).



Saint-Etienne reste sur 13 matchs de suite en encaissant au moins un but en Ligue 1, plus longue série en cours et sa plus longue depuis janvier-avril 2009 (14).



Bordeaux n’a gagné que 2 de ses 11 derniers matchs de Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites) : 1-0 contre Nantes le 26 janvier dernier et 2-1 contre Metz le 8 février dernier.



Bordeaux n’a gagné que 2 de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites) : le 26 janvier dernier à Nantes (1-0) et le 8 février dernier à Metz (2-1).



Toma Basic a délivré une passe décisive lors de chacun de ses 3 derniers matchs de Ligue 1, alors qu’il n’en avait donné aucune lors de ses 35 premiers matches dans l’élite avec Bordeaux. Il est passeur décisif sur 3 des 6 derniers buts de Bordeaux en Ligue 1.



[/EMBED]Ça sera le 116eme match entre St Etienne et Bordeaux en Ligue 1, soit l'affiche la plus disputée de l'histoire du championnat. Une chose est sûre, les deux équipes sont désormais loin de leurs standings d'antan. En particulier cette saison. Les Marine et Blanc occupent la 12eme place du championnat et se dirigent encore une fois vers une saison blanche. Du côté du Forez, la situation est encore plus grave. L'équipe de Claude Puel ne gagne plus depuis sept matchs et se rapproche dangereusement de la zone rouge. Mais les Verts espèrent enchaîner après leur qualification pour la finale de la Coupe de France.