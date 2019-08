Lille : L'aventure continue pour Fonte

SPORT| Une du 9 Août



LE BARCA CONTRE ATTAQUE POUR NEYMAR



• Le club n'abandonne pas et étudie une nouvelle offre incluant Coutinho



• Il a été demandé au joueur de:

- Rejeter l'offre du Real de Madrid

- Manifester solennellement sa volonté de revenir pic.twitter.com/gvy2ClWaaY — Barça France (@FranceFCB) 9 août 2019

Neymar fait la Une en Espagne



La vente aux enchères (AS)

Neymar à l'horizon (Marca)

Priorité Barça (MD)

Le Barça contre-attaque (Sport) pic.twitter.com/Lqs1z5Nda8 — Daily Mercato (@DailyMercato) 9 août 2019

Neymar envisage quitter le PSG et il l'a dit à chaque fois très haut. L’attaquant brésilien, désireux de retourner au FC Barcelone deux ans après l’avoir quitté pour un transfert record vers le Parc des Princes (222M€), semble déterminé à réaliser son souhait. Et pour forcer le destin, il aurait interpellé un certain Lionel Messi, ami et ancien coéquipier au Barça. A lire aussi >> PSG : Nouvelle proposition de Barcelone pour Neymar Selon AS, Neymar aurait demandé à Messi de faire accélérer la cadence au FC Barcelone pour son transfert. L’international argentin se serait alors exécuté et aurait eu une discussion avec Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, sur le cas Neymar. Le club Blaugrana veut rapatrier Neymar mais le problème reste la somme réclamée par le PSG qui est trop élevée par rapport aux finances du club catalan. Toutefois, si le transfert venait à aboutir, Lionel Messi pourrait donc jouer un rôle décisif et avoir ainsi un impact direct sur le mercato estival du PSG. A lire aussi >> PSG : Le Real Madrid propose 120 millions d’euros et Modric pour Neymar