Lille : Galtier se méfie d'un Ajax amoindri

Alors que Lille affronte l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue des Champions, Christophe Galtier a évoqué ce premier rendez-vous en conférence de presse.



🎙 Galtier "Infranchissable, je ne crois pas, même si nous ne sommes pas favoris. On a la chance de jouer cette compétition, c’est une poule très difficile."#AjaxLOSC #UCL

Galtier : « A aucun moment, je n’ai essayé de combattre mon engouement »

Galtier : « Nous avons des atouts pour sortir et faire mal »

Il n’y a pas de grandes différences entre la Ligue des Champions d’il y a sept ans et celle d’aujourd’hui. Mes joueurs et moi allons sûrement découvrir la plus belle des compétitions. Mais cela reste un match de football. C’est vrai, nous sommes loin d’être favoris dans cette poule, notre indice UEFA est faible. Mais quand il y a un match, il y a un espoir et une chance. C’est peut-être mieux pour nous, au regard de notre manque d’expérience, de démarrer à l’extérieur. Nous serons plus expérimentés lors de notre première réception.Toutes les équipes qui participent à cette compétition sont dans l’obligation de souffrir et de courir pour gagner. Nous avons simplement davantage l’habitude de le faire, puisque ces derniers mois nous avons souffert pour obtenir cette qualification.L’Ajax a joué plus de matchs que nous avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions . Est-ce un inconvénient ou un avantage ? Ce qui est sûr, c’est que c’est une équipe rodée. Il n’y a pas de raison d’être stressés, juste d’être concentrés. C’est une équipe bien organisée avec des repères. C’est une aberration que l’Ajax ait dû passer par les play-offs. Ç’aurait été dommage pour la compétition qu’ils aient pu être éliminés. J’ai trouvé mes joueurs disponibles ce matin (lundi) lors de la séance d’entraînement, avec beaucoup d’échanges. Nous sommes surtout heureux de débuter cette compétition. Il y a une grande envie, une grande détermination.A aucun moment, je n’ai essayé de combattre mon engouement.C’est le champion des Pays-Bas et le demi-finaliste de la dernière édition. On retrouve cette année ses caractéristiques, sur lesquelles nous avons évidemment travaillé, même s’ils ont perdu des joueurs majeurs et il y aura peut-être des absences. C’est aussi l’ADN de l’Ajax que de retrouver des joueurs avec des grandes qualités techniques. Ils ont des qualités de percussion, une capacité de jeu collectif. Ils sont dans un football moderne, en avance sur tout le monde depuis 40 ans. Je ne crois pas que l’Ajax se soit affaiblie avec les départs sur ce que j’ai pu observer depuis le début de saison.On s’appuiera sur notre jeu, sans rien changer à notre manière d’évoluer. Nous sommes une équipe jeune, avec de la qualité, de la percussion et l’on s’exprimera comme on le fait depuis 14 à 15 mois avec l’envie de se projeter. Il faudra contenir cette équipe de l’Ajax qui presse, qui chasse après chaque perte de balle. Mais nous avons des atouts pour sortir et faire mal. Je pense que nous avons de ce point de vue quelques similitudes avec l’Ajax Amsterdam.