Lille : Galtier a fait un léger malaise samedi

A la fin du match opposant Lille à Bordeaux (3-0), Christophe Galtier a été victime d’un petit malaise sans conséquence.

Une perte de connaissance lors d’un entraînement avec Saint-Etienne (sa tête avait heurté le poteau d'un but mobile), une opération de la hanche qui l’a immobilisé pendant un long moment et maintenant un malaise sur le banc de touche. Christophe Galtier n’en est pas à sa première alerte sur le plan médical, mais heureusement samedi après-midi, ses proches n’ont pas eu à s’inquiéter bien longtemps. A dix minutes du coup de sifflet final du match entre Lille et Bordeaux, facilement remporté par les Dogues (3-0),Le teint pâle, il a dû s’asseoir sur le banc, être observé par son staff médical et avaler une compote avant de pouvoir reprendre ses esprits.Après la rencontre, en conférence de presse, l’ancien coach de l’ASSE a ironisé sur cette petite alerte.C'est simplement ça. Je me suis mal alimenté, cela fait deux fois que cela m'arrive à cet horaire. Il faut que je rentre dans mon costume. Je vais me faire engueuler par mon épouse, qui va me dire qu’il faut manger ! » D’après lui, l’entraîneur du LOSC a donc simplement été victime d’une « hypoglycémie », qu’il a évacué en prenant « une compote bien sucrée ». D’ailleurs, devant les médias, au moment de se lever après avoir bouclé son grand oral devant les journalistes, Galtier a encore faire parler son sens de l'humour : « On peut aller à l’apéro maintenant ! »