Lille : Contre Chelsea en Ligue des Champions, un triple défi

Ce mercredi soir en Ligue des Champions, Lille reçoit Chelsea et tentera de lancer sa campagne européenne deux semaines après s'est raté à Amsterdam.

Lourdement battu à Amsterdam il y a deux semaines (3-0), le LOSC a connu un apprentissage douloureux en Ligue des Champions. Mais le club nordiste n’a pas encore grillé tous ses jokers et peut encore rêver d’un parcours à rallonge pour son retour sur la scène européenne. A condition de vite se mettre au niveau requis, de ne plus perdre de temps. Le match de ce mercredi soir (21h00) contre Chelsea ressemble d’ailleurs à un « tournant ». C’est l’ailier lillois Jonathan Bamba qui a employé le mot lors de son passage en conférence de presse mardi. « On a eu une mauvaise entame face l'Ajax. Maintenant, on est concentrés pour faire de bonnes choses demain (mercredi). Il y a eu beaucoup d'erreurs pendant le premier match. Il faut s'en servir pour faire de bonnes choses sur le second match. »

Comme Lille, Chelsea a perdu son premier match de poule

En face, le LOSC retrouvera une formation de Chelsea également mal partie dans cette Ligue des Champions. Quinze jours plus tôt, les Blues ont été surpris à domicile par Valence (0-1). De par le passé européen des deux clubs, de par leurs moyens et de par leurs ambitions, c’est peu dire que c’est le club londonien qui portera, seul, toute la pression de la rencontre sur ses épaules. Voilà pourquoi à la veille de ce deuxième match de poule, Christophe Galtier s’est attelé à délivrer un seul message à ses joueurs. « Jouez, jouez, jouez », a-t-il martelé face aux journalistes, en demandant à aux Dogues d’entrer sur le terrain plus « libérés » que lors de leur déplacement dans la capitale néerlandaise.

« Est-ce que demain on sera plus libéré que face à l'Ajax ? Sûrement, parce qu'il n'y aura plus cet effet de découverte d'un début de match de Ligue des Champions », veut croire Galtier, dont l’équipe connait des débuts en championnat plus convaincants que ceux de Chelsea en Premier League. « Il nous reste cinq matchs à jouer. On va les jouer à fond. Tout est possible dans cette compétition. On part de loin, mais tout est possible et on jouera les cinq matchs à fond, promet l’ancien entraîneur de Saint-Etienne. Ne nous arrêtons pas à qui est notre adversaire. On a notre vécu, notre parcours sur la saison dernière et l'on doit s'exprimer comme on s'est toujours exprimé. En étant plus intense et déterminé que face à l'Ajax. »

Galtier : « Si vous passez le match à subir, le talent fera la différence »

Face à l’Ajax lors de la première journée, Lille s’était créé quelques occasions franches, mais avait à chaque fois buté sur un gardien adverse inspiré. C’est le même comportement offensif qu’attendra cette fois Galtier, avec juste un peu plus d’efficacité dans le dernier geste. « En Ligue des Champions, si vous ne jouez pas, vous n'avez aucune chance. Il y a tellement de qualité et de talent sur le terrain que si vous passez le match à subir, le talent fera la différence. Il n'y a rien de plus frustrant qu'arriver dans cette compétition et ne pas s'exprimer avec notre jeu et nos qualités », juge l’entraîneur lillois. Surtout qu’en face, Chelsea alignera aussi un onze assez jeune. Un onze dont le principal défaut est le manque d’expérience selon Frank Lampard. Comme quoi, le LOSC a tout à gagner à ne pas se laisser impressionner.