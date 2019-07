Lille : Ça coince pour Ysuf Yazici (Trabzonspor)

Alors que le dossier semblait en bonne voie, l’arrivée de Ysuf Yazici a pris du plomb dans l’aile. Interrogé sur beIN Sports Turquie, le président de Trabzonspor a avoué avoir reçu une offre nordiste mais que cette dernière ne répond pas aux attentes turques.

Le dossier Yazici relancé ?



"Hiçbir şekilde Yusuf'u gönderme taraftarı değiliz. Yusuf'un aklında futbol hayatına dışarıda devam etme arzusu var."

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın transfer durumu hakkında beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı. pic.twitter.com/UHapQbcZtK



— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 17, 2019

L’été s’annonçait chaud dans le Nord de la France et il ne manque pas de l’être à Lille. Alors que Benjamin André a rejoint les Dogues et que Thiago Mendes et Youssouf Koné ont mis les voiles vers l’Olympique Lyonnais, le dauphin du PSG est toujours dans l’attente concernant les dossiers Nicolas Pépé et Rafael Leao.Face à ces deux probables départs, les dirigeants lillois se sont mis à la recherche de remplaçants et notamment Victor Osimhein et Ysuf Yazici. Si pour le premier cité, les discussions avancent bien avec Charleroi, pour le Turc, la situation a évolué… mais dans le mauvais sens.En effet alors queturc, le président de Trabzonspor a jeté un froid jeudi soir. Interrogé par beIN Sports Turquie, Ahmet Agaoglu a confirmé une offre du LOSC mais loin de répondre aux attentes. « Yusuf veut absolument jouer en Europe dès maintenant.(…) Une offre n’est venue que de Lille mais elle n’a pas répondu à nos attentes. Le transfert est actuellement suspendu. » Une façon de faire monter un peu plus les enchères ? Très certainement mais cette déclaration pourrait relancer le dossier Yazici et réserver une mauvaise surprise aux Dogues alors que la Lazio Rome est également sur le coup début juillet.