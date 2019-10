Ligue Europa : William Saliba et Robert Beric alignés d'entrée, Ryad Boudebouz remplaçant... Les compos de Saint-Etienne - Wolfsburg

L'ancien président de l'UEFA Michel Platini a taclé la FIFA dans une interview au Monde en évoquant également son avenir.

Platini défend la création d'une «police du sport indépendante »

Platini : « Je ne m'interdis rien, tout est ouvert »

C'est ce lundi 7 octobre que la suspension de Michel Platini , tenu éloigné de toute activité liée au football depuis 2015, prendra fin. Pour lui, cette date butoir représente cependant un « non-événement ».« Je n'ai jamais eu l'impression d'être suspendu, a ainsi affirmé l'ancien numéro 10 des Bleus au Monde.Je ne me suis jamais senti interdit de travailler. Les gens ne m'ont pas demandé de travailler car ils se sont dits que j'étais suspendu. »N'ayant pas pu se présenter à la présidence de la FIFA du fait de la sanction qui lui a été infligée, le triple Ballon d'Or a également pointé du doigt le fonctionnement interne de l'instance internationale, loin d'être exempte de tous reproches à ses yeux. «La FIFA doit gérer le disciplinaire, mais tout ce qui concerne l'éthique doit sortir des mains de cette mafia bureaucratique. La part sombre de la FIFA c'est la partie juridique, éthique, disciplinaire. »Après avoir été joueur, Platini a occupé différentes fonctions (sélectionneur de l'équipe de France, dirigeant de l'UEFA)... A 64 ans, les pistes qui s'offrent à lui ne manquent pas. Pourrait-il, par exemple, succéder à Noël Le Graët , qui rendra son tablier de président de la FFF en décembre 2020 ? Cette échéance semble trop lointaine aux yeux de l'intéressé, qui n'écarte toutefois aucune possibilité. « Les gens disent : "Michel, tu es la voix du football." Il n'y a plus beaucoup d'anciens crédibles et Cruyff est parti, explique l'ex-Tunrinois. Je vais voir en fonction. Je ne m'interdis rien, tout est ouvert. » Une arrivée aux commandes de la FIFA (les prochaines élections auront lieu en 2023) ressemblerait à une forme de revanche. «, souffle-t-il. Je lutte contre l'injustice. Cela fait quarante ans que les gens me connaissent. Beaucoup me disent "Battez-vous, on sait que vous êtes clean, revenez et cassez-les." »