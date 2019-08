Ligue Europa : Strasbourg s'offre Francfort et prend une option

Ce jeudi soir à la Meinau, Strasbourg a dominé l'Eintracht Francfort (1-0), grâce à un but de Kévin Zohi, lors du match aller des barrages de la Ligue Europa. Le Racing prend donc une petite option avant le match retour en Allemagne la semaine prochaine.

Francfort monte en température, mais le Racing tient bon



🏁 TERMINÉ ! Dans un match à haute intensité, le Racing remporte le premier round 💪 Après une première mi-temps dominée, le Racing a résisté aux assauts de l'@Eintracht qui a poussé pour égaliser.

Rendez-vous à Francfort dans une semaine !#RCSASGE (1-0) pic.twitter.com/4woB7H8WKe

Opposé ce jeudi soir à l’Einracht Francfort, Strasbourg n’a pas raté l’occasion de prendre une option sur la qualification pour la phase de poules de Ligue Europa. Grâce à une réalisation de Kevi Zohi (33eme), le Racing s’est imposé sur le plus petit des scores lors de la réception de l’écurie allemande. Compte tenu de leur domination en première période (, Lionel Carole réclamant un penalty dès les premiers instants de la partie, 5eme), les Alsaciens auraient pu retourner aux vestiaires avec un avantage de deux buts, mais les visiteurs sont apparus nettement plus tranchants lors du second acte.Avec Goncalo Paciencia et Sebastian Rode qui ont respectivement remplacé Ante Rebic et Mijat Gacinovic, les troupes d’Adi Hütter sont montées en température à la Meinau. Alors que, les locaux peuvent aussi remercier l’arbitre de ne pas avoir sifflé une main d’Alexander Djiku (51eme). Malgré ce temps faible, les coéquipiers de Stefan Mitrovic ont eu le mérite de s’accrocher, Ludovic Ajorque se procurant une situation intéressante à l’heure de jeu. Au final, le score ne bougera plus, et la bonne opération est pour le club du président Marc Keller (). Le match retour de la semaine prochaine s’annonce des plus délicats, mais le RCSA a montré qu’il avait du répondant face au dernier septième de Bundesliga.