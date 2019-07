Ligue Europa : Strasbourg réussit son retour en Coupe d’Europe contre le Maccabi Haïfa

Mené 1-0, Strasbourg s’est rebellé pour renverser le Maccabi Haïfa, ce jeudi soir en Ligue Europa (3-1). Les Israéliens ont complètement craqué dès qu’ils se sont retrouvés en infériorité numérique.

Thomasson entre et fait la différence

Strasbourg n’a pas manqué ses retrouvailles avec la Coupe d’Europe. Victoire et spectacle ont été au rendez-vous ce jeudi à la Meinau à l’occasion de la venue du Maccabi Haïfa, pour la manche aller de ce deuxième tour préliminaire de Ligue Europa. Malgré les absences de Lala, blessé, et de Mitrovic, suspendu, les hommes de Thierry Laurey ont été conquérants et appliqués. Après un premier quart d’heure un peu mou, ce sont Bellegarde et Simakan qui ont allumé les premières mèches sans grand danger. Le premier frisson est venu d’une frappe lourde de Fofana détournée en corner par le gardien adverse (27eme), avant que Carole ne soit repris in-extremis dans la surface (32eme). Mais à trop pousser, le Racing en a un peu oublier certaines gammes. En laissant trop d’espaces en défense, il a failli être sanctionné une première fois sur un contre mené par Rukavytsya et conclu par un tir sur le poteau (35eme). Un avertissement que les Alsaciens n’ont pas pris au sérieux, avec l’ouverture du score de Shua dans la foulée. Son tir lointain, légèrement dévié par Koné, a laissé Sels sans réaction (38eme).Heureusement, ce but a piqué au vif Strasbourg. Juste avant la mi-temps, Da Costa a obtenu avec classe un penalty logique après une faute d’Habashi, renvoyé directement aux vestiaires par l’arbitre. Ajorque s’est chargé de ramener les siens au score (45eme), et aurait même pu doubler la mise dès le coup d’envoi. Pas de regret à avoir, puisque le rouge infligé à Habashi a complètement désorganisé le Maccabi. En deuxième période, les Israéliens n’ont pas dépassé la ligne médiane et ont subi. D’entrée, Thomasson a marqué après un bon relais avec Ajorque (47eme). Puis Martin, tout en finesse sur un service de Thomasson, a donné deux buts d’avance à son équipe (61eme). En tête, dominateur et à l’abri, le Racing aurait même pu inscrire un quatrième but avec davantage de précision… et de chance, comme sur cette frappe de Djiku sur la barre (87eme). De la réussite, le club alsacien en a de toute façon eu lui aussi, quand Sels a été à son tour sauvé par sa transversale dans le temps additionnel (93eme). Quatrième but ou pas, la route de Strasbourg vers le troisième tour de qualification s’est sérieusement dégagée. Reste à composter son billet pour de bon, jeudi prochain à Haïfa.