Ligue Europa : Saint-Etienne doit partager les points avec Wolfsburg

Retrouvez les premiers résultats de cette deuxième journée de la phase de poules de Ligue Europa. A noter les matchs nuls de Manchester United et la Roma. Sans oublier les victoires in extremis de Berne et de Wolverhampton.

Groupe G : Berne à l’arraché

Groupe H : Ludogorets enchaîne, le CSKA Moscou décroché

Groupe I : Statu quo



Groupe J : La Roma tenue en échec



Groupe K : Bratislava a du cœur, Braga n'a pas tenu



Groupe L : Manchester accroché



, le Feyenoord Rotterdam s’est logiquement imposé contre le FC Porto, qui a manqué de précision dans le dernier geste (deux petites frappes cadrées pour les visiteurs). Les hommes de Jaap Stam se retrouvent avec trois points… comme toutes les autres formations de cette poule. En effet, après avoir ouvert le score par l’intermédiaire d’Alfredo Morelos, les Glasgow Rangers ont fini par craquer à Berne. Les Young Boys ont fait la différence via Roger Assale (50eme) et Christian Fassnacht (93eme).Alors que Ludogorets n’a fait qu’une bouchée de Ferencvaros (), l’Espanyol Barcelone ramène un précieux succès de son déplacement sur la pelouse du CSKA Moscou, qui occupe désormais la dernière place de la poule (0 point), Lei Wu et Victor Campuzano inscrivant les deux seuls buts de la rencontre. Avec deux victoires de rang, les Bulgares conservent la tête du classement, avec deux longueurs d’avance sur les Catalans.Malgré une ouverture du score de Timothée Kolodziejczak, Saint-Etienne doit se contenter d’un match nul lors de la réception de Wolfsburg (1-1) . Un résultat qui ne fait pas les affaires des coéquipiers de Loïc Perrin, mais cela aurait pu pire puisqu’Oleksandriya et La Gantoise ont aussi été dans l’incapacité de se départager (1-1)., le Borussia Mönchengladbach a su limiter la casse lors de cette 2eme journée. En déplacement pour affronter Basaksehir, les Allemands ont été menés sur une réalisation d’Edin Visca, mais Patrick Hermann a surgi pour arracher un point dans les arrêts de jeu (91eme). Dans l’autre rencontre au programme, la Roma a été accrochée sur le terrain de Wolfsberger (1-1). Et ceci malgré l’ouverture du score de Leonardo Spinazzola Dans cette poule, c’est Braga qui a failli réaliser la bonne affaire de la soirée. Alors que Wolverhampton s’est relancé avec un succès à l’arraché contre Besiktas (, les Portugais ont longtemps cru faire le boulot contre le Slovan Bratislava. Après avoir disposé des Wolves lors de la première journée, les troupes de Ricardo Sa Pinto ont fait la différence sur des réalisations de Bruno Viana et de Wenderson Galeno, mais les Slovaques ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à deux reprises (Andraz Sporar et… Bruno Viana CSC).Privé de Paul Pogba , notamment, Manchester United n’a pas été en mesure de faire mieux qu’un match nul sur le terrain de l’AZ Alkmaar (0-0). Cela fait désormais quatre matchs de suite sans la moindre victoire pour les Red Devils, qui occupent tout de même la première place avec le Partizan Belgrade, qui a ramené les trois points d’Astana ().