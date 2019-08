Ligue Europa : Saint-Etienne avec Wolfsburg, Rennes avec la Lazio Rome

Relégué en Championship, Steve Mounié n’a plus joué avec Huddersfield depuis la reprise. Ses absences dans le groupe des Terriers témoignent sa volonté de partir. Selon examinerlive.co.uk, Steve Mounié quittera John Smith lundi prochain en cas d’un accord entre Besiktas et Huddersfield. Mais ses dirigeants ne veulent pas le lâcher aussi facilement. « Il s’est bien entraîné cette semaine et je n’ai exclu personne de tout processus de sélection. Il y a des spéculations sur chaque joueur, mais je ne me concentre pas là-dessus. Steve Mounié est là et s’entraîne bien. Honnêtement, chaque joueur doit en faire plus. Ce n’est pas juste un individu, ce n’est pas seulement Steve, chaque joueur doit se développer et s’améliorer. Steve n’est pas différent de ceux qui veulent apprendre et s’améliorer. Il est à l’entraînement et donne le meilleur de lui-même. Je pense qu’il est encore avec nous.», a déclaré son entraîneur, Mark Hudson.