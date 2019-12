Ligue Europa : Rennes se paie la Lazio

Rennes quitte la Ligue Europa avec les honneurs, grâce à une victoire convaincante face à la Lazio (2-0, sixième et dernière journée du groupe E).

Rennes a globalement maîtrisé la rencontre. Mais a été un peu secoué en début de deuxième période. Sa chance ? Peut-être l'ouverture du score de Cluj, dans l'autre rencontre du groupe, qui a visiblement convaincu Simone Inzaghi et ses hommes de jeter l'éponge. Moins de vingt minutes plus tard, le technicien italien a même sorti Immobile, son meilleur buteur.

Rennes a sauvé l'honneur. Incapable de décrocher le moindre succès en Ligue Europa lors des cinq premières journées, le SRFC s'est offert une victoire convaincante, ce jeudi soir, face à la Lazio (2-0). Les hommes de Julien Stéphan, éliminés avant même le début de la rencontre, ont globalement dominé la rencontre devant des Romains qui auraient pris la porte même en cas de succès, puisque Cluj s'est imposé face au Celtic.Même pour un match sans enjeu, les Bretons ont su trouver la motivation pour prendre le dessus sur l'actuel troisième de Serie A, qui venait tout de même de se payer la Juventus (3-1) en championnat. Les titularisations de plusieurs joueurs peu utilisés cette saison (Tait, Boey, Gboho, Da Cunha, Siebatcheu...) ont peut-être aidé. A l'exception de l'ancien attaquant de Reims et du latéral gauche Souleyman Doumbia, tous se sont mis au niveau d'une vraie rencontre européenne, avec de l'intensité, de l'impact au duel et de l'envie.Les locaux ont logiquement été récompensés, peu après la demi-heure de jeu, lorsque Gnagnon, en position d'avant-centre à la suite d'un corner, a réussi un joli tir en pivot pour marquer. Rarement inquiétés par une équipe romaine venue sans ses idées, les Rennais ont conservé la maîtrise, même s'ils ont failli tomber dans le jeu de la provocation, au retour des vestiaires, lorsque les joueurs de la Lazio ont tenté d'envenimer la rencontre. Mais ils ont laissé passer l'orage. Et enfoncé le clou, en fin de rencontre, au moment où Gagnon a surgi pour pousser le ballon au fond des filets, après une tentative de Tait repoussé par le gardien adverse. De quoi boucler une campagne européenne décevante sur une note positive.Il avait deux sacrés clients face à lui. L'un (Caicedo) est un monstre physique, l'autre (Immobile) est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Mais pas de quoi inquiéter Gnagnon. Impeccable au marquage, le défenseur rennais s'est même autorisé quelques percées offensives. Mieux, il a joué le renard des surfaces, peu après la demi-heure de jeu, pour réussir un joli tir en pivot qui a fait mouche. Avant de doubler la mise, en fin de match.Deux titularisations, et deux prestations intéressantes : comme à Glasgow, Boey a démontré qu'il était un talent à part. Âgé de 19 ans, le jeune latéral n'a pas été impressionné par le troisième de Serie A. Fin techniquement et vif, il a joué très haut en restant vigilant.Beaucoup de déchet, peu d'impact et une vraie timidité offensive : pas indiscutable comme piston droit depuis le début de saison, Lazzari n'a pas été beaucoup plus convaincant, ce jeudi soir. Sur son côté, l'Italien avait pourtant un coup à jouer, puisque face à lui Doumbia n'a pas toujours été dans le bon ton.Simplement utilisé en Ligue Europa, Vavro n'a pas vraiment saisi sa chance pour grappiller du temps de jeu en Serie A. Auteur de plusieurs relances très approximatives, dont une qui aurait pu coûter très cher juste avant la pause, le Slovaque n'a pas été particulièrement efficace dans les domaines défensifs (50% de tacles réussis, 50% de duels aériens gagnés...)Temps couvert - Pelouse en bon état: M.Jovanovic (SRB/: Gnagnon (31eme, 87eme) pour Rennes - Aucun pour la Lazio: Nyamsi (47eme), Salin (58eme) et Cataldi (89eme) pour Rennes - Luis Alberto (58eme) et Jony (84eme) pour la Lazio: AucuneSalin () - Boey (), Gnagnon (), Nyamsi (cap) (), Doumbia () - Da Cunha () puis Del Castillo (77eme), Grenier (), Léa-Siliki () puis Camavinga (74eme), Tait () - Siebatcheu () puis Niang (70eme), Gboho (: E.Mendy (g), Morel, Da Silva, Guitane: J.StéphanProto () - Bastos (), Vavro () puis Falbo (74eme), Acerbi () - Lazzari (), Parolo (cap) (), Cataldi (), Luis Alberto () puis V.Berisha (59eme), Jony () - Caicedo (), Immobile () puis Adekanye (68eme): Guerrieri (g), Luis Felipe, Correa, Lulic: S.Inzaghi