Ligue Europa : Martial se montre avec Manchester United, la Roma tenu en échec, le Besiktas battu

Retrouvez les premiers résultats de la phase de poules de Ligue Europa. A noter la victoire de Manchester United sur le terrain du Partizan Belgrade ou la défaite du Besiktas.

Groupe A : Qarabag limite la casse

Groupe G : Berne passe devant

Groupe H : Un Espanyol aux deux visages

Groupe I : Statu quo

Groupe J : La Roma a craqué

Groupe K : Besiktas ne décolle pas

Groupe L : Manchester assure l’essentiel

, Qarabag a dû se contenter d’un match nul face à l’APOEL Nicosie (2-2). Après avoir mené au score à la pause, le club entraîné par Thomas Doll a finalement été rejoint en seconde période. Un résultat qui pourrait faire les affaires des Andalous.Avec son succès 2-0 aux dépens de Feyenoord), Berne passe devant les Glasgow Rangers et le FC Porto, qui n’ont pas été capables de se départager dans leur affrontement du soir, Alfredo Morelos répondant à l’ouverture du score de Luis Diaz. Ecossais et Portugais comptent deux points de retard sur les partenaires de Saidy Janko (ex-ASSE)., l’Espanyol Barcelone est beaucoup plus en réussite sur la scène européenne. En déplacement sur le terrain du Ludogorets Razgrad, les Catalans ont fait la différence par l’intermédiaire de Victor Campuzano. Une victoire sur le plus petit des scores, et les coéquipiers de Sébastien Corchia passent devant leur adversaire du jour. Dans l’autre rencontre de la poule, Ferencvaros a enfoncé le CSKA Moscou (1-0), l’écurie russe affichant… zéro point au compteur.Avec une formation stéphanoise qui n’a pas été en mesure de faire mieux qu’un nul contre Oleksandria (1-1), c’est Wolfsburg qui était parti pour réaliser la bonne opération de la soirée. Grâce à des buts de Wout Weghorst et de Joao Victor, les Loups étaient en passe de s’imposer sur le terrain de La Gantoise, mais Roman Yaremchuk a fini par arracher le nul dans les arrêts de jeu. Auteur d’un doublé, l’Ukrainien permet aux Buffalos de rester à hauteur des Allemands.Alors que Basaksehir s’est imposés sur le plus petit des scores contre Wolfsberger, la Roma a raté l’occasion de marquer son territoire dans ce Groupe J. A l’occasion de la réception de Mönchengladbach (1-1), c’est Nicolo Zaniolo qui a cru permettre aux Giallorossi de prendre le large, mais les visiteurs sont revenus dans les arrêts de jeu. Un penalty de Lars Stindl qui préserve le suspense dans une poule où tout reste possible.Battu à domicile par Braga (2-1),. Alors qu’Adam Ljajic a raté un penalty, les Stambouliotes restent scotchés à la dernière position d’une poule dominée par des Portugais qui disposent d’un bon point d’avance sur Wolverhampton. Avec des réalisations de Romain Saïss et Raul Jimenez (sur penalty), les Wolves ont fait le métier en déplacement pour affronter le Slovan Bratislava (2-1).Alors qu’), Manchester United ramène trois points précieux de son déplacement pour affronter le Partizan Belgrade. Malgré un onze largement remanié, les Red Devils ont fait la différence avec un penalty transformé par Anthony Martial. En tête de la poule, la formation managée par Ole Gunnar Solskjaer prend trois points d’avance sur son adversaire du jour.