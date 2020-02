Ligue Europa : L'Olympiakos crucifie Arsenal

L'attaquant italien Giuseppe Rossi a retrouvé un club. Il s'est engagé en faveur du Real Salt Lake, en MLS.



Coming to the Riot in 2020 pic.twitter.com/IEU5zApW3z

— Real Salt Lake (@realsaltlake) February 27, 2020

Cela fait un peu moins de deux ans qu’on n’a pas vu Giuseppe Rossi sur un terrain de foot. Mais l’attaquant italien passé par Manchester United, Villarreal ou encore la Fiorentina a relancé sa carrière ce jeudi,Le joueur de 33 ans, dont la carrière a été plombée par les blessures, va donc découvrir la MLS, dont la saison 2020 débutera vendredi contre Orlando pour le club de Salt Lake City.La dernière apparition en match officiel de l’homme aux 29 sélections avec la Nazionale (7 buts) remonte au 20 mai 2018 avec le Genoa, à l’occasion d’une défaite contre le Torino (1-2). Son contrat au sein du club italien était arrivé à expiration quelques semaines plus tard et Rossi n’avait pas retrouvé de club depuis. Son dernier but, lui, remonte au 6 mai 2018, contre la Fiorentina. « J’ai hâte de rentrer sur le terrain et d’aider RSL à remplir les objectifs fixés cette année », a-t-il déclaré sur le site du club.