Ligue Europa : Le Racing avec ses recrues Djiku et Bellegarde... Les compos de Strasbourg - Maccabi Haifa

Retrouvez les compositions de Strasbourg et du Maccabi Haifa, qui s'affrontent ce jeudi soir à l'occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa (20h45).

Strasbourg reprend sa saison beaucoup plus tôt que les autres clubs de Ligue 1 à l'occasion du 3eme tour préliminaire de la Ligue Europa ce jeudi soir (20h45). Opposé au Maccabi Haifa, le Racing reçoit à la Meinau pour ce match aller. Thierry Laurey, qui est privé de Kenny Lala blessé aux adducteurs, a aligné un onze avec des jeunes comme Aaneba et Simakan, et des recrues comme Djiku et Bellegarde. Retrouvez les compositions des deux équipes :: Sels - Aaneba, Djiku, L.Koné, Simakan, Carole - Y.Fofana, J.Martin (cap), Bellegarde - Da Costa, Ajorque: Haimov - Mabouka, Arad, Habashi, Gershon - Plakushchenko, Ashkenazi, Lavi (cap), Meir - Rukavytsya, Shua