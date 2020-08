Ligue Europa : Le Final Eight est complet

On connaît désormais toutes les affiches du Final Eight de Ligue Europa, après les dernière qualifications de Bâle et Wolverhampton.

Bâle a passé une soirée tranquille

Wolverhampton a tremblé

Après les qualifications du FC Séville et du Bayer Leverkusen un peu plus tôt dans la soirée,La mission de Bâle était aisée après le large succès de la formation suisse à Francfort lors de la première manche (3-0). L'Eintracht n'a pas trouvé les ressources physiques et mentales pour renverser la situation. Dans une situation confortable,Les Wolves, de leur côté, ont connu une soirée un peu plus animée contre l'Olympiakos après le score de parité entre les deux équipes à l'aller (1-1).. L'ancien Dijonnais Bobby Allain, titulaire dans les buts du Pirée, s'est illustré à plusieurs reprises en seconde période après avoir été malheureux sur l'action amenant le penalty. En face, Rui Patricio a aussi répondu présent sur les opportunités nettes de l'Olympiakos. Les Wolves ont conservé leur précieux avantage jusqu'au coup de sifflet final.