Ligue Europa : Lacazette fait gagner Arsenal

Alexandre Lacazette a inscrit l'unique but de la victoire d'Arsenal jeudi, sur le terrain de l'Olympiakos (0-1) en 16emes de finale aller de Ligue Europa.

Les Rangers renversent Braga

Wolverhampton s’amuse

Arsenal n’a pas pris l’Olympiakos à la légère jeudi soir, en 16emes de finale aller de la Ligue Europa. Mikel Arteta avait décidé de titulariser Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang dans ce qui était loin d’être une équipe bis. Mais les Gunners ont longtemps souffert face à la formation de Mathieu Valbuena, qui aurait bien pu ouvrir le score sur coup franc. Et il a fallu attendre la 81eme minute de jeu pour voirUn succès très précieux grâce à un but à l’extérieur essentiel. Autre tête d’affiche de cette soirée, la Roma a également fait la différence sur la plus petite des marges face à La Gantoise (1-0), grâce à un but de sa recrue hivernale Carles Perez.Mais la véritable rencontre à suspense a eu lieu du côté de l’Ibrox Park, où les Glasgow Rangers ont éte menés 0-2 par une formation de Braga qui maîtrisait son sujet. Mais la réduction du score de Ianis Hagi a mis le feu au public, qui a littéralement explosé sur l’égalisation de Joe Aribo, auteur d’un exploit individuel pour égaliser. Et comme cela ne suffisait pas aux hommes de Steven Gerrard,Une rencontre totalement folle.Dans les autres rencontres, plusieurs équipes ont mis un pied et demi en huitièmes de finale. C’est notamment le cas de Wolverhampton, qui a nettement dominé l’Espanyol (4-0) grâce, entre autres,. De son côté, le FC Bâle a également pris une option très sérieuse en allant battre l’APOEL Nicosie à l’extérieur (0-3). L’une des belles affiches de la soirée opposait Leverkusen à Porto et se sont les Allemands qui en sont sortis vainqueurs (2-1), faisant le break grâce à un penalty manqué… puis retiré de la pépite Kai Havertz. A noter également la victoire de Wolfsburg contre Malmö (2-1), alors que l’AZ Alkmaar et le Linze ASK se sont neutralisés (1-1).