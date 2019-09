Ligue Europa : Arsenal et Séville s'imposent, la Lazio Rome déçoit

La première journée de Ligue Europa a livré ses premières surprises et a confirmé le statut de certains favoris. Cluj a eu raison de la Lazio de Rome et Dudelange est allé s'imposer à l'APOEL Nicosie quand Arsenal ou Séville ont assuré face à l'Eintracht Francfort et Qarabag.

Groupe A : Dudelange au bout du suspense, Séville déroule

Groupe B : Copenhague et Kiev assurent



Groupe C : Un carton pour Bâle

Groupe D : Le PSV marque son territoire

Groupe E : La Lazio chute d’entrée

Groupe F : Arsenal fait le boulot



, cela a été beaucoup plus serré entre Nicosie et Dudelange . Après avoir mené 2-0, les Luxembourgeois ont encaissé trois buts coup sur coup (54eme, 56eme et 58eme), mais cela n’a pas suffi pour briser leur élan. Avec des réalisations de Dominik Stolz et Danel Sinani, les visiteurs ont fini par arracher un succès historique., le FC Copenhague et le Dynamo Kiev se sont imposés sur le plus petit des scores afin de prendre les commandes de leur poule. Favoris de ce Groupe B, Danois et Ukrainiens ont assuré l’essentiel lors de cette première journée de la phase de poules de C3.Alors que, le FC Bâle a réalisé un carton face à Krasnodar (5-0), qui était privé de l'ancien Montpelliérain, Marseillais et Stéphanois Rémy Cabella . Les troupes de Marcel Koller ont notamment fait la différence grâce à un doublé de Kevin Bua.Avec des réalisations de Donyell Malen , Sebastian Coates (CSC) et Timo Baumgartl, le PSV Eindhoven a remporté l’un des chocs de la soirée. Opposés au Sporting Portugal (3-2), les hommes de Mark van Bommel n’ont pas raté l’occasion de marquer leur territoire dans le Groupe D. Lors de l’autre rencontre de la poule,, James Holland inscrivant l’unique but de la rencontre dans les arrêts de jeu du premier acte.Alors que Rennes a été accroché à la maison par le Celtic Glasgow , la Lazio Rome s’est inclinée sur le terrain du CFR Cluj (2-1). Et ceci malgré une ouverture du score de Bastos. Le but de la victoire est signé de Billel Omrani (75eme). Après avoir été proche de la sortie lors du dernier Mercato d'été (), l'ancien Marseillais reste l'un des hommes forts de l'écurie roumaine.Grâce notamment à un but de Joseph Willock (38eme), Arsenal ramène trois points précieux de son déplacement sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, qui avait sorti Strasbourg lors des barrages de cette nouvelle édition de la Ligue Europa. Les Allemands ont poussé pour revenir (), mais les Gunners d’Unai Emery ont fait le boulot pour cette première journée de la phase de poules. Les coéquipiers de David Luiz prennent la tête avec le Standard Liège (qui a battu le Vitoria Guimaraes, 2-0).