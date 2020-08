Ligue Europa : A l'expérience, Séville élimine Manchester United

Quintuple vainqueur de la compétition, Séville a fait parler son expérience de la Ligue Europa pour venir à bout d'une jeune équipe de Manchester United (2-1). Les Andalous sont qualifiés pour la finale.

22 – Manchester United have now been awarded 22 penalties in all competitions this season, the most a team within Europe’s top 5 leagues has had in single campaign since Barcelona in 2015-16 (24). Standard. #UEL