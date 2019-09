Ligue des Nations : De 12 à 16 pays en 2020

Lancée l’année dernière, la Ligue des Nations va déjà subir une première réforme avant sa deuxième édition en 2020-21.

Changes to the UEFA #NationsLeague format were agreed today at a meeting of the #UEFAExCo in Ljubljana, Slovenia.



The changes increase the number of competitive matches and reduce the number of international friendlies.



More info 👉 https://t.co/iDnZ9Hqs7W pic.twitter.com/YKmNlzl0LD