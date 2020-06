Ligue des Champions : Vers un huitième de finale retour à Turin pour l'OL

Formé à la Masia, le défenseur international camerounais d’Olimpija en Slovénie va signer un contrat d’un an avec le club serbe du Partizan Belgrade.

Formé chez Eto’o et au Barça

NK Olimpija i FK Partizan su postigli dogovor o transferu igraca FK Olimpija Macky Bagnack-a, rodjenog 07.06.1995 godine. Nakon pregovora, klubovi su se sporazumeli o svim detaljima transfera i Macky Bagnack će biti novo pojačanje FK Partizan. — FK Partizan (@FKPartizanBG) June 16, 2020

Frank Bagnack doit être en train de préparer ses valises. Alors qu’il lui reste un an à passer en Slovénie, le défenseur international camerounais s’apprête à quitter l’Olimpija. Le joueur de 25 ans va rejoindre le Partizan Belgrade en Serbie, où un contrat d’un an l’attend. « L’Olimpija Ljubljana et le Partizan Belgrade sont parvenus à un accord sur le transfert de Macky Bagnack, né le 7 juin 1995. Après négociations, les clubs se sont mis d’accord sur tous les détails du transfert et Macky Bagnack sera la nouvelle recrue du Partizan », a fait savoir le club serbe via son compte Twitter.Ancien élève de la Fundesport, l’académie de Samuel Eto’o, Frank Bagnack est également un produit de la Masia. Arrivé à Barcelone en 2008, le natif de Yaoundé a notamment évolué avec l’équipe B en deuxième division espagnole. Le Camerounais a ensuite dû quitter le club blaugrana pour une aventure en France. Et c’est à Nantes qu’il pose ses valises en 2005, mais est tout de suite relégué en équipe réserve. Après 8 matchs en National 2, le Lion Indomptable retourne en Espagne où il rejoint le Real Saragosse en D2. Parti se relancer en Europe centrale il y a trois ans, il séjourne à Admira en Autriche, avant de découvrir la Slovénie. Très vite devenu l’une des pièces maîtresses d’Olimpija, Frank Bagnack dispute respectivement 23 et 20 matchs de championnat lors des deux saisons passés dans le club.