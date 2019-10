Ligue des Champions : Tuchel très méfiant avant de défier Bruges

Thomas Tuchel a mis en garde ses joueurs sur le potentiel du Club Bruges avant le match de Ligue des Champions du PSG en Belgique mardi soir (21h00).

Thomas Tuchel, avez-vous votre équipe en tête ?

Kylian (Mbappé) ne peut pas jouer 90 minutes et on doit donc trouver une solution : doit-il débuter ou juste finir ? C’est la même chose pour Edinson Cavani. J’ai quelques idées en tête mais pas encore le onze titulaire car il reste un entraînement et je veux me faire une dernière impression.

Le contexte sera moins brûlant qu’à Galatasaray, mais vous attendez-vous à un match plus dur sur le terrain ?

Pour moi, la Ligue des Champions, c’est ce qu’il y a de plus difficile quand on joue à l’extérieur. Bruges est une équipe avec beaucoup d’énergie, ils jouent avec du courage et je m’attends à un match très physique avec une équipe qui voudra attaquer très haut. On sera sous pression et il faudra trouver des solutions sortir de cette pression.

Quand on a battu le Real Madrid et Galatasaray, est-on obligé de gagner contre Bruges ?

Je ne pense pas de cette manière. Ils ont mené 2-0 à Madrid et n’ont pas perdu contre Galatasaray. Je ne vais pas dire devant vous « si on ne gagne pas, c’est un gros problème ». Non, il faut avoir du respect pour cette équipe, c’est la Ligue des Champions. Je suis absolument persuadé que si on n’évolue pas à notre meilleur niveau, on ne pourra pas gagner.

Savez-vous qui va remplacer Idrissa Gueye au milieu ?

Logiquement, c’est Ander Herrera qui le remplacera. Mais on doit attendre un peu et réfléchir. Idrissa (Gueye) va beaucoup nous manquer car il est un joueur clé. Mais Andre ou Leo (Paredes) ont montré qu’ils étaient capables de jouer avec le même niveau. On doit réfléchir si on joue à trois ou à deux au milieu.