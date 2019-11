Ligue des Champions : Tuchel prêt à relever le défi face au Real

Avant d'affronter le Real Madrid mardi soir sur sa pelouse en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a fait le point sur son équipe tout en évoquant le sujet d'un éventuel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Tuchel : « Pas du tout le même match qu'à l'aller »

Tuchel : « Neymar ou Mbappé ? Je ne peux pas choisir ! »

Je ne sais pas quels sont exactement les sentiments de Zidane envers lui, mais Mbappé est notre joueur, et nous sommes très heureux qu’il soit chez nous. Les gens ont souvent tendance à désirer ce qu’ils ne possèdent pas…Non, pas du tout. Je l’ai croisé à Genève il y a deux semaines, dans le cadre d’une réunion d’entraîneurs, et nous n’en avons pas du tout parlé. Tout le monde sait qu’il aime ce joueur, d’ailleurs ce n’est pas le seul coach à être dans ce cas. Je ne suis ni énervé, ni fâché. A vrai dire, ça ne m’intéresse pas tellement.Ce ne sera pas du tout le même match, et cela pour plusieurs raisons. Nous jouerons à Madrid, dans ce qui est sans doute le stade où il est le plus compliqué d’évoluer en C1. Le Real pourra compter sur Sergio Ramos, qui n’était pas là à l’aller. Et puis, les Madrilènes sont maintenant dans une excellente dynamique, avec beaucoup de victoires et de buts marqués, peu de buts encaissés. Mais nous, nous aurons Neymar et Mbappé, le tout dans une équipe équilibrée. Nous sommes prêts pour ce défi, j’en suis convaincu. C’est le moment idéal pour se tester, pour prouver, pour montrer que nous sommes capables d’être à la hauteur d’un rendez-vous de ce niveau.Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais je déciderai mardi matin. Mauro et Angel ont très bien joué ces dernières semaines, en l’absence de Mbappé et Neymar. D’ailleurs, nous débuterons peut-être avec ces quatre-là. Les joueurs sont prêts à accepter des décisions délicates sur le plan tactique. Il y aura forcément des déçus, mais les joueurs sauront l’accepter.Oui, absolument. Ce sera la clé. Nous l’avons très bien fait jusqu’à présent en C1, ce qui nous a permis de prendre douze points en quatre matchs. Sans de tels efforts collectifs, il est impossible de gagner dans cette compétition.(Rires)... C’est une mauvaise question pour moi. Mbappé est à Paris, nous essayons de construire une équipe autour de lui. Je ne peux pas envisager qu’il ne soit plus là.Si je réponds à cette question, je peux rentrer à l’hôtel, préparer ma valise et partir (rires) ! Je ne peux pas choisir, dire que je préfère l’un à l’autre, ce n’est pas comme ça que ça marche ! Bien essayé, mais je ne vais pas suivre cette voie !