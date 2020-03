Ligue des Champions : Toutes les réactions après la qualification du PSG

Après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens ont réagi.

Marquinhos (défenseur et capitaine du PSG, RMC Sport) : Une soirée presque parfaite ? Non, c'est parfait. Toute l'ambiance qu'il y a eu avant le match. On a eu un bon mental sur le terrain, on est restés costauds, on marqué les deux buts qu'il fallait, on n'a pas encaissé de but. C'était franchement très bien, il faut qu'on garde ça pour la suite.Je pense qu'il faut qu'on garde cette bonne mentalité et ces valeurs. Tout le temps où on était dos au mur on a montré qu'on avait des valeurs, de la personnalité pour surmonter ça. On s'est qualifiés, on va profiter de ça et il faut garder tout cet état d'esprit, cette qualité et cette personnalité pour la suite. Les supporters ? On les a entendus, on les a vus avant le match. C'était du jamais vu, moi-même je n'ai jamais vu des choses comme ça. C'est dans la difficulté qu'on retire les valeurs, la passion du foot. Le foot c'est ça, c'est les amoureux du foot, c'est la passion et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour jouer pour notre passion, pour notre famille et pour eux aussi qui sont toujours avec nous.Thilo Kehrer (défenseur du PSG, RMC Sport) : "Ça nous rend fort, ça nous donne encore plus d'énergie. Ce sont des moments fantastiques. Plus qu'une simple qualification ? Oui, je pense. Tout le monde disait que c'était le match le plus important. Mais pour nous le plus important c'est notre envie, notre groupe. Les supporters ? Les célébrations disent déjà tout ! Je ne sais pas si c'est le meilleur match mais nous on profite de c e moment. On est heureux de se qualifier pour les quarts de finale, et pour nous ça commence maintenant !"Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG, RMC Sport) : "Comme après Chelsea ? C'était un grand match, il y avait des doutes. Tout le monde disait que ça faisait trois ans de suite qu'on échouait en huitièmes. On a eu du caractère, les supporters n'étaient pas là dans le stade mais dans notre cœur. On a senti leur force, c'était le match parfait, on est très contents. On ne veut pas s'arrêter là, notre ambition est plus grande. On a mérité de célébrer ce soir mais on va penser aux quarts. On a fait ce match pour les supporters aussi. Ils sont très importants pour le club. On a vraiment les meilleurs supporters au monde, on a fait un grand match pour eux, les joueurs ont montré un grand caractère".Presnel Kimpembe (défenseur du PSG, RMC Sport) : "A la fin, avec nos supporters, franchement, je n'ai pas de mots. C'est la première fois pour moi et que pour toute l'équipe que ça se passait comme ça. C'est magnifique. On voit vraiment qu'on est soutenus et qu'on a du monde derrière nous (...) C'est l'un de mes plus beaux moments de joueur du PSG. La qualification pour les quarts enfin. Avec les erreurs on a grandi après avoir beaucoup. Mais on ne va pas s'enflammer."