Ligue des Champions : Tout savoir sur Dortmund - Barcelone

Pierre-Emerick Aubameyang has scored 5 goals in 5 Premier League games this season. Lethal. ⚽⚽ pic.twitter.com/FEop5dnjrP — Football Tweet (@Football__Tweet) 15 septembre 2019

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (16/09/2019)

Après un été riche en événements avec notamment un marché des transferts qui a étéles différents championnats européens ont déjà repris depuis quelques semaines et nos artificiers africains ont, comme à l’accoutumée, répondu présents, dans leurs clubs respectifs. A lire aussi >> Le Top 20 des meilleurs buteurs africains de la saison 2018/2019 Cette semaine, c’est l’attaquant international camerounais des(D1 suisse),(26 ans, 2 sélections), qui truste la première place du classement des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européenLe natif de(Cameroun), grande surprise de ce début d'exercice en, n’en finit plus d’affoler les compteurs sur les terrains de laen faisant parler la poudre àreprises lors de sespremières apparitions. A la deuxième marche du podium, ils sont déjà six buteurs africains à comptabiliser cinq réalisations alors que l’exercice 2019/2020 vient à peine de démarrer. Il s'agit du Gabonais(Arsenal) du Nigérian(LOSC) du Congolais(Royal Antwerp), du Marocain, du Tanzanien(KRC Genk) et enfin du Cap-verdien(FC Porto). Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif de la super star gabonaise d'Arsenal,, qui s’est remarquablement illustré dimanche en inscrivant un magnifique doublé sur la pelouse de(2-2). Le capitaine desporte ainsi son total but cette saison àunités enet s'installe désormais sur le podium des meilleurs artificiers du championnat anglais.TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 5 buts 2) Mohamed Salah et Sadio Mané : 4 buts 3) Jordan Ayew et Moussa Djenepo : 2 buts TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Victor Osimhen : 5 buts 1) Eric Maxim Choupo-Moting, Islam Slimani et Habib Diallo : 3 buts 2) Mbaye Niang, Farid El Melali, Kévin Denkey et Kalifa Coulibaly : 2 buts TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Samuel Chukwueze, Thomas Partey et Ramon Azeez : 1 but TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Streli Mamba et Amine Harit : 2 buts 2) Salif Sané, Ellyes Skhiri, Dodi Lukebakio, Ihlas Bebou et Achraf Hakimi: 1 but TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Christian Kouamé : 2 buts 2) Gervinho et Kevin-Prince Boateng et Hamed Junior Traorè : 1 but