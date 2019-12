🔴Ligue des Champions UEFA: Les affiches des huitièmes de finale !

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019/2020 (la première équipe citée recevra à l’aller) :

Toujours très attendu, le tirage au sort des huitièmes de finale de laa tenu toutes ses promesses. Il faut dire que l’, qui organisait le tirage à Nyon en Suisse ce lundi à partir de 11h GMT, avait été gâtée par le dénouement de la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.A lire aussi >> LDC UEFA: résultats et classements à l'issue de la phase de poules En effet, la présence de grosses écuries européennes (Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea ou encore Tottenham) dans leannonçait plusieurs chocs en perspective puisque leest également bien fourni avec notamment le FC Barcelone, Liverpool, la Juventus et le Bayern Munich.Les affiches tirées sont ainsi nombreuses et de qualité, à commencer par les trois scintillantes confrontations qui mettront aux prises leleaumais égalementauTenant du titre, lede Sadio Mané croisera le fer avec l'dans un choc qui s’annonce palpitant.Il convient de rappeler que les matches aller sont programmés pour les 18, 19, 25 et 26 février 2020. Et les rencontres retour sont prévues les 10, 11, 17 et 18 mars.Matches aller les 18, 19, 25 et 26 février 2020Matches retour les 10, 11, 17 et 18 mars 2020.Le tirage au sort des quarts de finale est prévu le 20 mars.Les rencontres aller auront lieu les 7 et 8 avril. Les matchs retours les 14 et 15 avril.Les rencontres aller auront lieu les 28 et 29 avril. Les matchs retour les 5 et 6 mai.La rencontre se déroulera le 30 mai au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie.