Ligue des Champions : Sadio Mané et Liverpool crucifient Genk !

La classe individuelle des Reds a fait la différence avec un doublé d’Alex Oxlade-Chamberlain et des buts de Sadio Mané et Mo Salah. Stephen Odey a sauvé l’honneur en fin de match.Au classement du groupe E, après 3 journées, Naples qui a battu Salzburg 2-3 est en tête avec 7 points et devance ainsi Liverpool, deuxième avec 6 points. Salzburg est troisième avec 3 points et Genk dernier avec 1 point.