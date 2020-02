Ligue des Champions : PSG -Dortmund, l'avis des influenceurs !

Quels joueurs vont être alignés sur la pelouse pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG ?

Qui de Sarabia ou Icardi pour accompagner Mbappé ?

Dortmund

PSG

C’est le grand soir. Ce mercredi (21h00), le Paris Saint-Germain entame véritablement les choses sérieuses dans sa saison, avec huitième de finale aller de Ligue des Champions qui le mène sur la pelouse du Borussia Dortmund. Avec quelle onze de départ ? C’est toute la question. Si Thomas Tuchel a confirmé que Neymar serait de la partie , plusieurs interrogations subsistent. Et le technicien allemand laisse planer le doute,, comme l’indique L’Equipe. Une opposition qui a vu Juan Bernat travailler derrière la star brésilienne, ce qui laisse imaginer que l’Espagnol débutera au Signal Iduna Park. Mais en termes de rythme, Layvin Kurzawa apporte bien plus de garanties. Sans compter qu’il reste sur des performances satisfaisantes.Offensivement, deux trios s’opposaient : Di Maria-Icardi-Neymar d’un côté, Cavani-Mbappé-Sarabia de l’autre. Le milieu offensif espagnol est pressenti comme la possible surprise du chef , en lieu et place d’un Mauro Icardi moins étincelant depuis quelques matchs. Si l’ancien du FC Séville devait être titularisé, la question de son positionnement se poserait aussi. Plutôt dans le couloir gauche pour calmer les ardeurs d’Achraf Hakimi et Jadon Sancho, ou plutôt en soutien de Kylian Mbappé ? Le plus probable semble être la seconde solution.cette rencontre aux côtés, normalement, d’Erling Haaland et Sancho. La paire Witsel-Can aura du boulot dans l’entrejeu tandis que le Français Dan-Axel Zagadou devrait commencer au sein d’une défense à trois axiaux.: Bürki – Piszczek (cap.), Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Haaland, T. Hazard: Navas – Meunier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar – Sarabia, Mbappé