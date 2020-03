Ligue des Champions : PSG - Dortmund à huis clos, c'est officiel

championnat

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Russie, Ukraine, Grèce, Autriche, Danemark, République Tchèque, Serbie, Ecosse, Turquie: (09/03/2020)

Cette semaine, nos représentants africains sur leont été particulièrement prolifiques, en inscrivant un total de 29 réalisations sur les terrains européens. Auteur deréalisations enapparitions cette saison en, l'inoxydable canonnier des Léopards de laet du(Belgique),, occupe toujours la tête de notre Top 10 des meilleurs buteurs africains en EuropeDes performances exceptionnelles qui permettent également à l'attaquant de 34 ans de trôner au sommet du classement des meilleurs artificiers du championnat belge. A lire aussi >> Un retour avec les Léopards ? Mbokani se prononce ! A la seconde marche du podium, on retrouve le "serial-buteur" camerounais des Young Boys de Berne, Jean-Pierre Nsamé (26 ans/ 18 buts), qui devance trois dignes ambassadeurs du Continent, comptabilisantréalisations dans leurs escarcelles sur les terrains européens: l'artificier gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang , le prodige zambien du RB Salzbourg Patson Daka et l'attaquant marocain de l'OlympiakosIl convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif de la superstar sénégalaise, Sadio Mané , qui a inscrit sonensous le maillot desamedi contre(2-1), devenant ainsi le 4e joueur africain de l'histoire à atteindre ce total dans le prestigieux championnat anglais. Le "Lion de la Téranga" porte également son total but cette saison àen(18 tcc) et s'installe désormais à la 7e place du classement des meilleurs artificiers africains en Europe.1)(RD Congo/Royal Antwerp/ Belgique) :2)(Cameroun/ Young Boys/ Suisse) :3)(Gabon/ Arsenal/ Angleterre) :4)(Zambie/ Red Bull Salzbourg/ Autriche) :5)(Maroc/ Olympiakos/ Grèce) :6)(Egypte /Liverpool /Angleterre):7)(Sénégal/Alanyaspor/ Turquie) :8)(Sénégal /Liverpool /Angleterre) :9)(Nigeria/LOSC/ France):10)(Comores/ Étoile rouge de Belgrade/ Serbie) :11)(Maroc/ AZ Alkmaar/ Pays-Bas):Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 17 buts 2) Mohamed Salah : 16 buts 3) Sadio Mané : 14 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Victor Osimhen : 13 buts 2) Habib Diallo : 12 buts 3) M'Baye Niang et Denis Bouanga: 10 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Youssef En Nesyri: 7 buts 2) Karl Toko-Ekambi : 6 buts 3) Lago Junior : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 6 buts 2) Dodi Lukebakio et Streli Mamba: 5 buts 3) Ramy Bensebaini et Karim Belarbi: 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Jérémie Boga : 7 buts 2) Gervinho et Christian Kouamé : 5 buts 3) Hamed Traore et Musa Barrow : 3 buts