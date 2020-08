Manchester United veut Démbélé comme alternative à Sancho

Après avoir longtemps espéré se payer les services de la pépite anglaise Jadon Sancho, Manchester United a désormais d’autres pistes pour son secteur offensif. A en croire le site anglais ESPN, les Red Devils ont identifié le prodige barcelonais Ousmane Démbélé comme alternative au joueur du Borussia Dortmund. Le jeune ailier franco-malien est sous contrat avec le FC Barcelone, mais l’enrôler devrait être une opération moins compliquée que celle qui consiste à convaincre Dortmund de céder son joyau, Sancho. La deadline pour le recrutement de Sancho a en effet expiré lundi. Michael Zorc, le directeur sportif des vice-champions d’Allemagne, s’est alors empressé d’annoncer que l’ailier anglais effectuera une quatrième saison au Signal Iduna Park. >> Officiel: Sancho reste au Borussia Dortmund Après avoir pris note de cette nouvelle, les responsables mancuniens ont donc activé leurs contacts et leurs réseaux pour trouver une solution à leur quête d’ailier. C’est ainsi que leur dévolu s’est porté vers le champion du monde 2018. Les négociations avec la direction blaugrana auraient même déjà commencé.Habib Diallo devrait poursuivre sa carrière en Premier League. Déjà annoncé sur le départ l’hiver dernier, l’attaquant sénégalais du FC Metz dispose d’un bon de sortie en bonne et due forme pour le prochain Mercato. Selon L’Equipe, qui fait ce mardi le point sur le dossier, l’ancien de Génération Foot intéresse de longue date Tottenham, mais aussi depuis peu Leeds United, promu dans l’élite d’outre-Manche sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le club lorrain attendrait une somme de 15 à 20 millions d’euros pour son prodige de 25 ans, auteur de 12 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1.Bénéficiaire d’un bon de sortie, François Kamano est sur le point de quitter Bordeaux à un an de la fin de son contrat. Du moins si l’on en croit les informations de RMC, un accord aurait été trouvé entre les Girondins et le Lokomotiv Moscou pour le transfert de l’attaquant international guinéen. Une somme de 5,5 millions d’euros est évoquée pour cette transaction. Titularisé à sept petites reprises en Ligue 1 la saison dernière, le buteur vedette du Sily National parapherait un bail de quatre ans.C’était annoncé, c’est désormais officiel : Alphonse Areola ne poursuivra pas l’aventure à Madrid. Le Real a confirmé ce mardi qu’il ne lèverait pas l’option d’achat pour le gardien international français. Areola, qui a fait 9 apparitions avec le club espagnol, va donc rentrer au PSG et devrait chercher un nouveau défi dans le but de retrouver une place de numéro 1. Il est sous contrat avec Paris jusqu’en 2023. Il avait quitté le club à la fin du mercato estival, Keylor Navas effectuant le chemin inverse.La nouvelle a été officialisée ce mardi et elle fait suite à plusieurs rumeurs dans les médias espagnols :Takefusa Kubo a été prêté par le Real Madrid à Villarreal pour la saison 2020-2021. Le "Sous-Marin Jaune" communique sur un prêt payant de 3 millions d’euros. Le club de Valence prendra en charge l’intégralité du salaire du milieu japonais, débarqué au Real Madrid en juin 2019 et sous contrat jusqu’en 2024 avec la Casa Blanca. Après un premier prêt au Real Majorque, l’international japonais va donc découvrir une nouvelle formation ibérique afin de continuer son adaptation en vue de revenir garnir les rangs merengue dans le futur.