Ligue des Champions : Paris fait partie des favoris pour Wenger

Rennes a enchaîné un huitième match sans victoire ce dimanche après-midi. Les Bretons ont été battus à domicile par une équipe de Reims qui se rapproche du top 5.

Le debrief

L’instant T :

Cinq minutes après l’ouverture du score rémoise, Rennes a poussé très fort sur le but de Rajkovic. Dans la même minute, les hommes de Julien Stéphan ont tapé coup sur coup le poteau via une tête de Bourigeaud et la barre avec une reprise en déséquilibre de Raphinha (qui semblait légèrement hors-jeu). Un frisson qui a réveillé le Roazhon Park et qui a lancé un gros temps fort rennais.

Le but

Les tops et les flops

Boulaye DIA (7)

RAPHINHA (3)

Jérémy GELIN (3)

La feuille de match

RENNES - REIMS : 0-1

Rennes

Reims

L’addition commence à être lourde. Trois jours après leur défaite frustrante à Rome en Ligue Europa, les Rennais ont été battus par Reims ce dimanche après-midi au Roazhon Park. Une contre-performance qui porte à huit le nombre de matchs d’affilée sans victoire pour le club du président Létang. Le dernier succès des Rouge et Noir remonte à la fin du mois d’août, et cette très mauvaise série fait dégringoler le SRFC au classement. Face à Reims, les hommes de Julien Stéphan ont en plus tendu le bâton pour se faire battre. Ils pouvaient même s’estimer heureux de rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge à la mi-temps, tant la domination champenoise a été énorme en première période. Positionné en 3-5-2, le Stade Rennais n’a rien créé offensivement et a beaucoup trop subi défensivement, à l’image d’un Jérémy Gélin sous l’eau et d’un Hamari Traoré débordé en permanence sur son côté.Avec plus d’efficacité, Reims aurait ouvert le score beaucoup plus tôt dans cette rencontre. Les ratés ont été tellement nombreux qu’on s’est même pris à croire que l’équipe de David Guion allait finir par les payer. Finalement, à force d’insister, ils ont été récompensés dès le début de la deuxième période avec un but de Boulaye Dia. Une réalisation qui a eu l’effet d’un déclic pour Rennes. Piqués au vif par l’ouverture du score adverse, les vainqueurs de la dernière Coupe de France se sont enfin mis à aller de l’avant avec un passage en 4-3-3. Mais rien n’a été épargné aux Bretons ce dimanche. Poteau, transversale, arrêts de Rajkovic… Tout a été fait pour les empêcher de revenir au score dans une dernière demi-heure où ils ont nettement dominé les débats. Il aurait sans doute fallu s’y mettre beaucoup plus tôt. Car avec ce nouveau revers, la trêve internationale s’annonce un peu tendue en Ille-et-Vilaine. Reims, de son côté, grimpe à la 6eme place.But de Reims ! Les Rémois sont enfin récompensés de leur domination. Côté gauche, Oudin sollicite le une-deux avec Konan et élimine deux adversaires. Il déborde et centre fort à ras de terre. Le ballon traverse toute la surface et arrive sur Dia qui frappe au deuxième poteau et marque malgré le nouveau retour de Salin.Sur le front de l’attaque rémoise, Boulaye Dia a été un danger permanent. Par sa vitesse et ses déplacements, il a beaucoup gêné les défenseurs rennais ce dimanche après-midi. Il lui a longtemps manqué l’efficacité dans le dernier geste, mais il a fini par régler la mire et a marqué l'unique but de la partie au retour des vestiaires.Son intégration à la Ligue 1 prend du temps, mais Rennes est déjà dans l’urgence avec cette mauvaise série qui dure en championnat. En attaque, Raphinha ne pèse pas assez, pour ne pas dire pas du tout. Et la justesse technique, censée être son point fort, n’est même pas au rendez-vous pour l’instant. Insuffisant.Le défenseur rennais a vécu une première période cauchemardesque. Avec une relance ratée et une remise de la tête trop molle, Jérémy Gélin a offert deux belles situations aux Rémois. En plus de ça, il a été en grande difficulté face à Dia et Doumbia. Son entraîneur, sentant le danger, l’a fait monter d’un cran en sentinelle, avant de le sortir en deuxième période.Temps couvert – Pelouse en bon état: Mme.Frappart (: B.Dia (50eme) pour Reims: Gélin (14eme) pour Rennes - Disasi (45eme), Oudin (73eme) et Suk (84eme) pour ReimsSalin () – H.Traoré (), Gnagnon (), Gélin () puis Tait (59eme), Morel (), Maouassa () - Camavinga (), Grenier () puis Hunou (59eme), Bourigeaud () - Raphinha () puis Léa-Siliki (81eme), M.Niang (cap) (: Bonet (g), Da Silva, J.Martin, Del Castillo: J.StéphanRajkovic () – Foket (), Disasi (), Abdelhamid (), Konan () - Romao (cap) (), Chavalerin () - Donis () puis H.Kamara (59eme), Oudin (), M.Doumbia () puis Munetsi (68eme) - B.Dia () puis Suk (80eme): Lemaître (g), Maresic, Kutesa, Mbuku: D.Guion