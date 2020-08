Eric Abidal et le Barça se séparent d’un commun accord !

[DERNIÈRE MINUTE] Accord trouvé concernant la rupture de contrat d'Éric Abidal https://t.co/bPhqQ9IRJM — FC Barcelona (depuis 🏟) (@fcbarcelona_fra) August 18, 2020

Seko Fofana, la recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens !

Seko Fofana signe au @RCLens pour un montant record de 10 millions d'euros #Ligue1 https://t.co/aO4b7cEETo — France Bleu Nord (@fbleunord) August 18, 2020

John Obi Mikel de retour en Angleterre

👀 You see that quote on the left... just read it. 😎👌#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/p45P8bNrQ1 — Stoke City FC (@stokecity) August 17, 2020

Joe Hart rejoint Tottenham !

"Whether my name is on the teamsheet or whether it's not, it's a squad effort and I know what it takes to win titles."#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020

La Real Sociedad coiffe la Lazio au poteau pour David Silva !

Deux ans après son arrivée au sein de l'équipe dirigeante du FC Barcelone, l'aventure s'arrête pour Eric Abidal. L’écurie catalane a annoncé dans un communiqué publié ce mardi 18 août que les deux parties s'étaient entendues sur une résiliation de contrat. Comme l’ancien entraineur Quique Setién, le directeur technique du club catalan fait ainsi les frais de la saison ratée vécue par le ténor catalan. Il s’en va et il y a fort à parier qu’il ne sera pas le dernier fusible à sauter du côté du Camp Nou.Annoncée depuis quelques jours, la signature de Seko Fofana au RC Lens a été officialisée ce mardi. Le milieu de terrain international ivoirien (4 sélections avec les Eléphants, 1 but) de l’Udinese s’est engagé pour une durée de quatre ans. Les "Sang et Or" ont misé gros sur ce profil « box to box » auteur de 3 buts et 7 passes décisives en Serie A cette saison, qui avait attiré l’attention de grosses cylindrées de Serie A, puisque la somme de 10 millions d’euros, importante pour un club promu, est évoquée dans ce dossier. Fofana s'imposerait ainsi comme étant la recrue la plus chère de l’histoire du RCL ! Passé par les équipes de jeunes de Manchester City puis par Bastia, le joueur de 25 ans retrouve la Ligue 1, quatre ans après son départ pour l’Italie.A bientôt 34 printemps, le capitaine et maître à jouer des Super Eagles du Nigeria, John Obi Mikel (89 sélections, 8 buts), compte encore nous régaler. Sans club depuis son départ de Trabzonspor l’hiver dernier, le champion d’Afrique 2013 s’est engagé officiellement ce mardi avec Stoke City, pensionnaire de Championship (d2 anglaise). A lire aussi >> Mercato: Obi Mikel a claqué la porte de Trabzonspor à cause du coronavirus ! Les "Potters" seront ainsi le troisième club de l’enfant de Jos (Nigeria) en Angleterre, resté dix ans à Chelsea et passé brièvement par Middlesbrough (2019/2020). Double champion d’Angleterre 2010 et 2015, l’ancienne idole du Stamford Bridge a signé un contrat d’une durée non divulguée à ce jour.Joe Hart a signé à Tottenham jusqu’en 2022 ce mardi. L’ancien portier de Manchester City, sans club, s’est engagé gratuitement chez les Spurs. Hart était libre depuis son départ de Burnley à la fin de la saison 2019/20. Le gardien anglais a effectué avec succès sa visite médicale lundi et sera en concurrence avec Paulo Gazzaniga et Hugo Lloris pour la place de numéro un dans les cages de l’équipe de Jose Mourinho la saison prochaine. Hart, 33 ans, avait fait seulement seulement trois apparitions dans toutes les compétitions pour les Clarets en 2019/2020.David Silva avait l’embarras du choix. Après avoir quitté Manchester City après une décennie, l’ancien joueur de Valence retourne en Liga. La Real Sociedad a court-circuité son transfert à la Lazio Rome pour faire revenir le « magicien » au pays. Au pays Basque pour être tout à fait exact. « La Real Sociedad a conclu un accord avec David Silva pour que le footballeur canarien joue pour le club pendant les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2022. Le joueur, qui arrive libre après être passé par Manchester City, intégrera dans un proche avenir la pré-saison de l’équipe », peut-on lire sur le communiqué de la Real. A lire aussi >>