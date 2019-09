Ligue des Champions : Naples s’offre Liverpool, Chelsea battu par Valence

Dans les autres rencontres de Ligue des Champions mardi soir, Naples a battu le tenant du titre Liverpool (2-0) et Chelsea s’est incliné à domicile contre Valence (0-1). A noter aussi le carton de Salzbourg contre Genk (6-2).

Leipzig bat Benfica, Chelsea surpris par Valence

En parallèle du choc entre Dortmund et le FC Barcelone, qui a vu les deux équipes se quitter sur un score nul et vierge,Et là, il y a eu des buts (2-0) !en marquant sur penalty dans les dix dernières minutes. Le but du Belge est venu récompenser le culot des Italiens, qui ont sans cesse cherché à harceler le tenant du titre en le prenant à son propre jeu. Sans un énorme arrêt d’Adrian, Mertens aurait d’ailleurs ouvert le score plus tôt sur une volée. Fernando Llorente a ensuite fait le break dans le temps additionnel en profitant d’une erreur défensive côté anglais. Dans ce groupe, le Napoli n’est toutefois que deuxième, car dans le même temps, on a assisté à un match dingue en Autriche.Le champion d’Autriche s’est laissé porter par le talent de sa pépite norvégienne de 19 ans, Erling Haland , auteur d’un triplé en première période. Le Sud-Coréen Hee-Chan Hwang n’a pas été en reste non plus, avec un but et deux passes décisives. Nul doute que la prochaine journée, à Liverpool , devrait être moins prolifique !Dans le groupe de Lyon, tenu en échec par le Zenit Saint-Pétersbourg en début de soirée (1-1),Solides défensivement, les Allemands se sont aussi procurés les plus belles occasions, souvent par Timo Werner et Yussuf Poulsen. C’est d’ailleurs grâce à ce duo que le RBL a trouvé l’ouverture en deuxième période, avec un tir croisé de l’attaquant allemand dans la surface consécutif à une belle remise dos au but du Danois. Werner a même doublé la mise dans la foulée, avant que Seferovic ne réduise l’écart en fin de rencontre.Pourtant en crise depuis le début de la saison, les coéquipiers de Kevin Gameiro ont bien démarré cette Ligue des Champions grâce à une réalisation de Rodrigo dans le dernier quart d’heure. Avant, Jasper Cillessen a plusieurs fois sauvé ses partenaires. Sale soirée pour les Blues qui ont en plus perdu Mason Mount sur blessure, et qui auront donc le couteau entre les dents au moment d’aller défier le LOSC dans deux semaines. Pas une très bonne nouvelle pour Christophe Galtier et ses joueurs…