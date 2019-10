Ligue des Champions : Mbappé titulaire ? Pas si sûr...

Face à Bruges, Kylian Mbappé devrait jouer. Mais l’attaquant du PSG n’a pas 90 minutes dans les jambes.

Entré en jeu et décisif contre Nice vendredi dernier en Ligue 1 (4-1), Kylian Mbappé sera encore présent sur la pelouse de Bruges mardi soir en Ligue des Champions (21h00). Reste à savoir si l’attaquant parisien débutera et quel de temps de jeu il aura. Ces questions, Thomas Tuchel n’y avait pas encore répondu lorsqu’il s’est présenté en conférence de presse d’avant-match lundi. «C’est la même chose pour Edinson Cavani. J’ai quelques idées en tête mais pas encore le onze titulaire car il reste un entraînement et je veux me faire une dernière impression », a expliqué le technicien allemand.