Ligue des Champions : Mbappé publie un tweet ironique sur le niveau de la L1

[/EMBED]A une semaine de la reprise du Championnat de Ligue 1, les clubs de l’élite ont peaufiné et terminé leur préparation samedi. En match amical, plusieurs écuries étaient sur les terrains. Monaco, Nice, Nantes, Lens, Reims, Metz et Lorient l’ont emporté. L’ASM a achevé sa préparation en dominant l’AZ Alkmaar (2-0). Après deux sorties sans succès (1-2 face au Standard Liège et 1-1 contre Francfort), les hommes de Niko Kovac se sont imposés grâce à des buts de Golovine et Ben Yedder.Leurs voisins azuréens de Nice ont infligé au Stade Rennais leur première défaite cet été en six matchs (3-1). Dolberg a signé un doublé sur penalty et Thuram a marqué, Terrier a inscrit son 3eme but en préparation pour les Bretons, sur penalty également. A La Baule, Nantes a pris le meilleur sur Le Havre (3-1), terminant sa préparation de façon invaincue (2 succès et 2 nuls). Simon, Coulibaly et Ndilu ont fait gagner les ouailles de Christian Gourcuff.De son côté, Lens a conclu par une bonne note. Après ses revers devant l’Union Saint-Gilloise et le Paris FC, l’équipe artésienne a dominé Dijon (1-0) grâce à un nouveau but de Sotoca, qui s’était déjà illustré contre La Gantoise, Genk et le PFC. Dijon n’a pas gagné un seul de ses trois derniers matchs préparatifs. Ecrasé samedi dernier par Bordeaux (0-4), Reims a également renoué avec la victoire aux dépens de Midtjylland (3-1). Munetsi, Kutesa et Touré ont frappé après l’ouverture du score adverse.De son côté, Angers s’est offert Saint-Etienne (1-0) grâce à un beau but de Santamaria. En 6 rencontres cet été, le SCO n’a concédé qu’une défaite face à Rennes (0-1). Avant la reprise de la Ligue 1, Metz a battu son voisin strasbourgeois (3-2) qui demeurait sur trois victoires et qui était diminué par l’absence de joueurs testés positifs au coronavirus. Niane, qui s’est fait remarquer par un doublé, et Boulaya (sur un superbe coup franc) ont offert trois buts d’avance aux Lorrains, réduits à dix après l’expulsion de Pajot à la 45eme minute. Saadi et Besic ont réduit la marque pour Strasbourg.Enfin, promu en Ligue 1, Lorient s’est imposé sur la plus courte des marges devant Guingamp (L2) grâce à une unique réalisation de Bozok à la 76eme minute.