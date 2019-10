Ligue des Champions : Mbappé était déçu de ne pas être titulaire...

LE DEBRIEF

L’instant T : Thomas Tuchel avait prévenu la veille en conférence de presse que Kylian Mbappé ne pourrait pas jouer 90 minutes. Il l’a donc laissé sur le banc au coup d’envoi et l’a lancé dès les premières minutes de la deuxième période. Très vite, la différence avec Choupo-Moting a été flagrante. Moins d’un quart d’heure après son entrée, le PSG avait d’ailleurs ajouté deux buts. Au coup de sifflet final, on parle d’un triplé et d’une passe décisive, et d’un score passé de 1-0 à 5-0. On appelle ça un coaching gagnant !

LES BUTS

LES TOPS ET LES FLOPS

THIAGO SILVA (8)

KYLIAN MBAPPE (NON NOTÉ)

MARCO VERRATTI (4)

ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING (3)

LA FEUILLE DE MATCH

Club Bruges

PSG

Le Club Bruges n’avait pas encore perdu cette saison, en championnat comme en Ligue des Champions. Mais cette statistique n’a pas résisté au talent insolent de Kylian Mbappé, auteur d’une entrée aussi fracassante et que démoniaque. Le Paris Saint-Germain a signé un troisième succès en autant de journées en phase de groupes ce mardi soir en Belgique. Une victoire large et nette (0-5), mais pas sans bavure. Car au moment d’analyser ce résultat, une fois développée la tornade Mbappé, il ne faudra pas ignorer les grosses difficultés rencontrées par les Parisiens pendant près d’une heure sur la pelouse du leader de Jupiler Pro League. Thomas Tuchel s’attendait à un gros pressing adverse, et il n’a pas été déçu. Mais ses joueurs, pourtant prévenus, ont eux donné l’impression de ne pas savoir comment se comporter. Peut-être parce qu’ils avaient ouvert le score très rapidement et qu’ils avaient même eu une énorme occasion de faire le break avant le quart d’heure de jeu. Toujours est-il qu’après cette très bonne entame (favorisée par les erreurs de placement de la défense brugeoise), le PSG a reculé, a laissé le ballon à son adversaire, et a eu un mal fou à enchaîner les passes pour se sortir du pressing. Même Marco Verratti, d’ordinaire si habile avec le ballon dans les petits espaces, a multiplié les erreurs et les pertes. Heureusement, dans cette période de flottement, le club de la Capitale a pu se reposer sur un Thiago Silva taille patron en défense centrale. Le Club Bruges a beaucoup de mérite d’avoir autant tenté sa chance, de ne pas s’être contenté de défendre. Mais il pourra aussi et surtout regretté son déchet technique dans les trente derniers mètres. Car avec plus de justesse, le club belge aurait marqué au moins un but ce mardi soir. Les hommes de Philippe Clément ont laissé passer leur chance, et dès que Kylian Mbappé est entré en jeu en début de deuxième mi-temps, la physionomie a changé. Le PSG a retrouvé de la vitesse et la défense de Bruges a rendu les armes en un claquement de doigts. A l’arrivée, l’addition est lourde pour les locaux et assez flatteuse pour Paris. Elle dit aussi beaucoup de ce que ce PSG est pour l’instant en C1 : un favori solide qui a gagné tous ses matchs sans encaisser le moindre but. Les 8emes de finale sont déjà tout près.But du PSG ! Ouverture lumineuse de Thiago Silva depuis la défense. Parti à la limite du hors-jeu, Di Maria s’avance jusqu’à l’entrée de la surface, puis centre de l’extérieur du pied gauche pour Icardi qui ne manque pas sa reprise de près.But du PSG ! Le une-deux de Di Maria et Mbappé met le feu à la défense brugeoise. L’Argentin décide ensuite de centrer à mi-hauteur et Mignolet sort pour écarter le danger. Mais le gardien belge pousse en fait le ballon sur la tête de Mbappé qui n’a plus qu’à cadrer en direction du but vide.But du PSG ! Dans la foulée du deuxième but, les Parisiens marquent à nouveau. En défense, Mata temporise trop et finit par perdre le ballon. Mbappé le récupère et centre fort devant le but pour Icardi qui s’offre un doublé.But du PSG ! Le doublé pour Mbappé ! Au départ de l’action avec Bernat, Mbappé poursuit sa course et propose un appel en profondeur à Di Maria qui le lance plein axe. Le champion du monde fait parler sa vitesse, résiste au tacle de Rits et à la sortie de Mignolet, puis croise sa frappe en direction du but vide. Quel festival !But du PSG ! Di Maria voit l’appel de Mbappé plein axe. D’un extérieur parfaitement dosé, il lance son coéquipier qui prend de vitesse Mechele. Le Français arrive face à Mignolet et inscrit un troisième but en… vingt minutes !Un match pas loin d’être parfait pour le capitaine parisien. Thiago Silva est impliqué sur l’ouverture du score avec une transversale géniale depuis son camp. Ensuite, défensivement, le Brésilien a été infranchissable et a régné en maître, toujours grâce à un sens de l’anticipation au-dessus de la moyenne.Il aurait pu entrer sur la pointe de pieds, prudent après sa blessure. Mais ce n’est pas son genre. Kylian Mbappé a dynamité la défense adverse avec sa vitesse et sa qualité technique. A lui seul, il a complètement changé le match, avec un triplé et une passe décisive pour sortir le PSG d’une situation assez difficile.On n’a pas l’habitude de le voir autant souffrir au milieu face à des équipes supposées plus faibles que le PSG. Mardi soir, Marco Verratti a eu beaucoup de mal à se défaire du gros pressing des Brugeois dans l’entrejeu. Au lieu de simplifier son jeu, l’Italien a trop gardé le ballon, qu’il a trop souvent perdu.Hormis une transversale magnifique pour Di Maria, qui aurait pu amener un but parisien, Eric-Maxim Choupo-Moting a raté tout ce qu’il a entrepris. Techniquement, le Camerounais a été trop brouillon. Même dans ses choix, il s’est trop souvent trompé. Le parallèle avec Mbappé est terrible pour lui.Temps couvert – Pelouse en bon état: M.Siebert (: Icardi (7eme et 63eme), Mbappé (61eme, 79eme et 83eme) pour le PSG: De Ketelaere (33eme) et Rits (77eme) pour Bruges – Choupo-Moting (15eme), Verratti (73eme) et Meunier (85eme) pour le PSGMignolet () – C.Mata (), Mechele (), Deli (), Sobol () – Rits (), De Ketelaere () puis Okereke (57eme), Vanaken (cap) () – K.Diatta (), Dennis () puis Openda (76eme), Tau (: Horvath (g), Balanta, Koussounou, Sagna, Cools: P.ClementNavas () – Meunier (), Thiago Silva (cap) (), Kimpembe (), Bernat () – Marquinhos (), Verratti (), A.Herrera () puis A.Diallo (72eme) – Di Maria (), Icardi () puis Paredes (65eme), Choupo-Moting () puis Mbappé (52eme): Rico (g), Dagba, Sarabia, Cavani: T.Tuchel