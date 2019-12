Ligue des Champions : Lyon - Juventus Turin en 8eme de finale… Les réactions des Lyonnais

L’Olympique lyonnais affrontera la Juventus Turin en 8eme de finale de la Ligue des Champions, comme en a décidé le tirage au sort effectué ce lundi à Nyon. Rudi Garcia et Juninho ont rapidement réagi.

Rudi Garcia (entraîneur de Lyon, en conférence de presse)



Le coach @RudiGarcia après le #UCLdraw : « On a hâte de jouer ces matchs. On savait qu’on allait tomber contre une très grosse équipe. Il faudra réaliser l’exploit. On va jouer crânement notre chance ! » pic.twitter.com/XipcoFxo27

Juninho (directeur sportif de Lyon, sur RMC Sport)



📢💬 "L'idéal ce serait de faire un joueur par secteur : un derrière, un au milieu et un en attaque"

🏆 Juninho réagit au tirage OL-Juventus en Ligue des champions et donne ses objectifs pour le mercato d'hiver afin d'être prêt à relever le défi ! pic.twitter.com/tYMUQmsPeb



On a hâte de jouer ces matchs. On savait qu’on allait tomber contre une très grosse équipe. Il faudra réaliser l’exploit. On va jouer crânement notre chance. C'est toujours bien de jouer face aux meilleurs joueurs de la planète. C'est une des meilleures défenses d'Europe. On est contents de jouer face à (Cristiano) Ronaldo.On a un beau challenge à relever. C'est un réel plaisir de les recevoir. On fait partie des 16 meilleures équipes européennes. Miralem Pjanic est un homme de grande qualité. Il est très fort techniquement. C'est une grosse force de la Juventus. On va retrouver Maurizio Sarri. C'est un très bon coach. Il a beaucoup d'expérience.Nous sommes une grande équipe, on a notre histoire à défendre et on a envie de faire de bonnes choses. Nous devrons jouer deux matchs parfaits. Nous devons avoir un bloc compact, avec toute l’équipe impliquée. Nous devrons aussi être très réalistes.