Ligue des Champions : Luka Modric forfait pour PSG - Real Madrid ?

Lionel Messi en Une de @sport ce jeudi : « Le Barça est ma maison et je ne veux pas partir, mais je veux gagner. » pic.twitter.com/qmT5H39O9B — Actu Foot (@ActuFoot_) 12 septembre 2019

« Je ne peux rien confirmer, car les contrats comportent une clause de confidentialité stipulant que rien ne peut être dit. Si je parlais, je romprai la clause. Ce que je peux dire, c’est que je veux être à Barcelone autant que je peux, faire toute ma carrière ici, car c’est chez moi. Je ne veux pas non plus avoir un long contrat et rester ici parce que j’ai un contrat, mais parce que je veux être en bonne forme physique, jouer, être important et voir qu’il y a un projet gagnant. Je veux continuer à gagner des choses avec le club, je veux continuer à obtenir des choses importantes. Et pour moi, la clause ou l’argent ne signifie rien. Je me bats pour d’autres choses. Le plus important pour moi est d’avoir un projet gagnant », a répondu clairement le numéro 10 blaugrana à une question sur son avenir. « mon idée est de continuer ici aussi longtemps que je suis capable de jouer et que le physique me le permet. (…) Je veux gagner et je veux gagner dans ce club. C’est ma maison. Je n’ai aucune intention de partir, mais je veux continuer à être performant et à gagner. » Il a souvent été écrit que Messi avait réclamé la signature de Neymar. S’il conteste cette partie, l’Argentin de 32 ans assume son désir de retrouver le Brésilien. « La vérité, c’est oui. J’aurais aimé que Neymar vienne. Je comprends les gens qui étaient contre. Et c’est normal pour tout ce qui était arrivé avec Ney, pour la façon dont il est parti et comment il nous a quittés. C’est normal et logique qu’il y ait beaucoup de gens qui ne veulent pas qu’il revienne, mais à bien y penser, Neymar est l’un des meilleurs au monde. De toute évidence, dans notre équipe, la possibilité d’obtenir les résultats que nous souhaitons tous aurait été accrue. D’un point de vue sportif, j’aurais aimé qu’il revienne. »