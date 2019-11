Ligue des Champions : L’OL fait une belle opération en battant Benfica

Si l’OL s’est fait peur en seconde période après un premier acte bien maîtrisé, il a tenu bon pour vaincre Benfica ce mardi (3-1). Les Gones consolident leur deuxième place dans le groupe G de la Ligue des Champions et se placent en ballotage favorable avant de se rendre chez le Zenit Saint-Pétersbourg dans trois semaines.

Le debrief

L’instant T :

Hasard ou pas, la sortie de Memphis Depay à la mi-temps a fait baisser l’OL d’un cran sur le terrain. Sans leur mâle alpha devant, les Lyonnais ont été rattrapés par leurs démons et ont perdu en maîtrise, ce qui n’est pas passé loin de leur coûter cher. Un avertissement sans frais pour cette fois. Mais un avertissement tout de même.

Les buts

Les tops et les flops de Lyon

Houssem AOUAR (7)

Lucas TOUSART (6)

Moussa DEMBELE (4)

Les tops et les flops de Benfica

Haris SEFEROVIC (6)

Carlos VINICIUS (4)

TAVARES (4)

La feuille de match

LYON – BENFICA : 3-1

Lyon

Benfica

L’OL ne fera pas la fine bouche. S’il est passé d’un visage ultra-séduisant en première période à un autre plus besogneux en seconde, il a accroché un résultat dont il avait réellement besoin pour la suite de son aventure européenne. Sa victoire contre Benfica mardi (3-1) consolide sa deuxième place au classement du groupe G de Ligue des Champions, avec deux points de retard sur le RB Leipzig et surtout trois d’avance sur le Zenit Saint-Pétersbourg. Par conséquent, une victoire en Russie dans trois semaines, lors de la prochaine journée, assurerait la qualification des Gones pour les 8emes de finale. Même un nul laisserait à coup sûr les Lyonnais à la 2eme place et les maintiendrait en ballotage favorable avant la réception de Leipzig en clôture de la phase de groupes. Bref, le succès de mardi ouvre de sacrées perspectives à cet OL, peu importe les défauts et l’irrégularité encore affichés par ce groupe.Plus d’infos à venir…Corner pour Lyon sur la droite. Reine-Adelaïde le joue court avec Depay, qui passe en retrait vers Dubois. Ce dernier centre en une touche et dépose son ballon aux six mètres, où Andersen est le plus prompt pour reprendre de la tête. Le défenseur danois transperce Vlachodimos à bout portant.Servi sur la ligne médiane, Aouar part arrêté et dépose Tavares balle au pied. Au bout de sa course, il entre dans la surface et adresse un centre au cordeau pour Depay. Le Néerlandais coupe la trajectoire aux six mètres et pousse le ballon dans le but vide.Depuis son camp, Pizzi repique sur son pied droit et envoie un long ballon dans le dos de la défense lyonnaise pour Seferovic. L’attaquant suisse s’emmène le ballon de la poitrine et conclut d’une frappe croisée du gauche. D’abord signalé hors-jeu, il est finalement réhabilité par la vidéo, puisqu’il était couvert par Andersen.Après un gros travail sur la gauche, Cornet s’arrache pour pousser le ballon jusqu’à B.Traoré sur la droite. L’ailier burkinabé fixe son adversaire pour se mettre sur son pied gauche et enrouler sa frappe, qui se loge dans le petit filet opposé de Vlachodimos.Houssem Aouar tient probablement son match-référence de la saison. A nouveau excentré sur la gauche du 4-4-2 lyonnais, le milieu de l’OL y a fait d’énormes différences, comme sur l’action du break. Il a brillé techniquement et résisté dans le duel physique. Critiqué parfois pour son implication défensive, il a cette fois répondu présent et a gratté de nombreux ballons dans les pieds adverses.Bien évidemment, Lucas Tousart a parfois du déchet dans ses transmissions et vendange des premières relances. Mais il a montré un tel d’activité qu’il est difficile de le lui reprocher. Son volume de jeu, à la récupération comme dans les courses vers l’avant, a fait énormément de bien à son équipe. Solide même quand son équipe a reculé en seconde période.Autant Memphis Depay a encore pesé sur la défense de Benfica et a claqué un quatrième but en autant de matchs de Ligue des Champions cette saison, autant Moussa Dembélé a traîné sa peine en pointe. Peu d’impact physique, du déchet technique sur les rares ballons exploitables touchés, des mauvais choix : l’ancien du Celtic Glasgow n’a pas réussi grand-chose de positif.Entré en jeu à la mi-temps, Haris Seferovic a encore démontré qu’il avait ses limites techniques. Mais il a tout de même métamorphosé son équipe, par sa puissance et sa capacité à être un point d’ancrage au centre de l’attaque de Benfica. Auteur du but qui a relancé le suspense à l’orée du dernier quart d’heure.Passé par Monaco sans y faire son trou, Carlos Vinicius n’a pas donné de regret à l’ASM avec ce qu’il a montré sur la pelouse du Groupama Stadium. Trop moyen balle au pied pour exister et trop lent pour enchaîner, il n’a jamais réussi à se sortir du marquage de la charnière lyonnaise. Un match frustrant pour lui.Tavares a vécu une soirée compliquée dans son couloir droit. Plein de bonnes intentions offensives, il n’a pas transformé ses débordements en actions positives et il a surtout pris le bouillon en phase défensive, face à un Aouar virevoltant et en pleine réussite. Dans le dur, y compris quand Benfica a ressorti la tête de l’eau en seconde période.Temps pluvieux – Pelouse excellente: M.Kuipers (Pays-Bas /: Andersen (4eme), Depay (33eme) et B.Traoré (89eme) pour Lyon – Seferovic (78eme) pour Benfica: Gabriel (43eme) et Florentino (50eme) pour Benfica: AucuneA.Lopes () – Dubois (cap) (), Andersen (), Denayer (), Y.Koné () – Reine-Adelaïde () puis B.Traoré (73eme), T.Mendes (), Tousart (), Aouar () puis Marcelo (91eme) – M.Dembélé (), Depay () puis Cornet (46eme /: Tatarusanu (g), Rafael, Jean Lucas, Cherki: R.GarciaVlachodimos () – Tavares (), Ruben Dias (cap) (), Ferro () puis Jardel (16eme /), Grimaldo () – Gedson Fernandes () puis Seferovic (46eme /), Florentino (), Gabriel (), Cervi () puis Pizzi (73eme) - Chiquinho (), C.Vinicius (: Zlobin (g), De Tomas, André Almeida, Taarabt: B.Lage