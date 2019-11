Ligue des Champions : Liverpool, Barcelone... Les enjeux des matchs du jour

Pour son déplacement ce mercredi en Ligue des Champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg, Lyon devra faire sans Thiago Mendes.



🔴 Mauvaise nouvelle ce matin pour l’OL: Thiago Mendes définitivement forfait pour le match contre le Zenit ce soir. #ZENOL #rmclive

Jean Lucas ou Caqueret ?

La compo probable de l’OL contre le Zenit

Une tuile pour l’Olympique lyonnais. Les Gones, déjà privés de Memphis Depay et d’Houssem Aouar , devront aussi composer sans Thiago Mendes mercredi sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg (18h55).L’ancien Lillois est ainsi forfait et ne pourra accompagner Lucas Tousart dans le double pivot de l’OL devant la défense.Rudi Garcia dispose de deux solutions pour pallier l’absence de Thiago Mendes, à savoir Jean Lucas et Maxence Caqueret. Le premier tient la corde, même s’il a à peine plus d’expérience que le second (3 minutes de Ligue des Champions). Mais le Brésilien présente un profil plus travailleur, qui pourrait se révéler utile en Russie.En revanche, les Lyonnais ne seraient plus maitres de leur destin en s’inclinant chez le Zenit.A.Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Marçal - Tousart, J.Lucas - Cornet, Reine-Adelaïde, Terrier - M.Dembélé