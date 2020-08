Ligue des Champions : L'étonnante sortie de Gattuso sur Messi

Sorti en larmes à la 84eme minute, Lorenzo Insigne, le capitaine de Naples, a encore une infime chance de disputer le 8eme de finale retour contre le FC Barcelone, samedi.

Décision vendredi pour Insigne ?

Depuis samedi, les supporters napolitains retiennent leur souffle. Leur capitaine, Lorenzo Insigne, s'est effondré en pleine course, en toute fin de match contre la Lazio Rome (3-1), dans le cadre de la dernière journée de Serie A. En larmes, l'attaquant de 29 ans semblait durement touché à la cuisse et a dû céder sa place à Eljif Elmas. Les grimaces de l'Italien portaient à croire que sa participation au 8eme de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (1-1 à l'aller) était d'ores et déjà pliée. Mais, 48 heures après, la donne a un peu changé du côté du 7eme du championnat italien.Si en milieu d'après-midi, Sky Italia et la Gazzetta dello Sport parlaient d'une "inflammation au niveau de l'insertion de l'adducteur de la jambe gauche", un diagnostic moins grave que redouté, Naples a publié en début de soirée un communiqué plus pessimiste sans toutefois acter le forfait du joueur. Selon le staff médical, les examens passés ce jour ont révélé des lésions au tendon de l'adducteur gauche en plus de contusions osseuses. Le club précise qu'Insigne sera étroitement surveillé dans les prochains jours. Gennaro Gattuso, l'entraîneur napolitain, en concertation avec le staff médical, devrait faire un point vendredi soir, lors de la dernière séance avec son capitaine quant à sa potentielle participation.