Ligue des Champions : l'Espérance de Tunis reçoit sa prime du champion

Le Sénégalais, qui était présent en conférence de presse ce mardi, avant le match de la 2e journée de la Ligue des Champions face à Salzbourg, est revenu sur cet épisode. « Des choses peuvent arriver dans le football. J'étais un peu frustré (à Burnley) parce que c'est du foot et qu'on veut toujours marquer plus de buts. Vous pouvez noie Manchester City gagné 8-0, 7-0, 7-0, 6-0. Pour l'équipe, j'ai pensé qu'il était très important pour nous de marquer autant de buts que possible. Mais il ne m'a pas vu et ça peut arriver. J'étais un peu frustré, mais nous sommes devenus très, très bon amis. Tout est oublié, c'est derrière nous maintenant », a assuré le Lion de la Teranga. Sadio Mané pourrait ne pas être utilisé pour ce match contre Salzbourg, puisque Klopp penserait à le ménager, lui et son coéquipier Joel Matip.