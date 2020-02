Ligue des Champions : Les difficultés du FC Barcelone à l’extérieur

Le FC Barcelone se déplace à Naples ce mardi soir afin d’y disputer son 8eme de finale aller de Ligue des Champions. Un déplacement compliqué dans le sud de l’Italie pour les hommes de Quique Setien qui ne réussissent pas vraiment à l’extérieur en C1 depuis quelques années.

De l’humiliation au Parc au traumatisme d’Anfield

Le 4 avril 2019, Le FC Barcelone remportait enfin un match éliminatoire de Ligue des Champions à l’extérieur sur le terrain du Manchester United (2-0). Sur leurs huit derniers matchs à l’extérieur en Ligue des Champions (hors phase de poules), les Catalans sont sur un bilan de 1 victoire, 2 matchs nuls et 5 défaites. À quelques heures d’affronter le Napoli de Gennaro Gattuso, les coéquipiers de Lionel Messi espèrent conjurer le sort. L’Italie ne porte pas chance aux Blaugranas une fois les phases de poules passées, en 2016-2017, le FC Barcelone tombait sur le terrain de la Juventus sur le score de 3-0 (quart de finale aller). Un an plus tard, les coéquipiers d’Andrés Iniesta chutaient de nouveau sur le terrain du Stadio Olimpico de Rome, en s’inclinant 3-0 après avoir remporté le quart de finale aller (4-1).Mais les deux défaites les plus marquantes restent celles de Paris et de Liverpool. En 2016-2017, les hommes emmenés par Luis Enrique démarrent les phases éliminatoires en encaissant un 4-0 sur la pelouse du PSG. Le match retour rentrera dans la légende à la suite d’un formidable retournement de situation (6-1 pour le FC Barcelone). Deux ans plus tard, Lionel Messi et sa bande allaient passer du rôle de bourreau à victime en peu de temps. Victorieux de leur demi-finale aller 3-0 sur leur terrain face au Liverpool de Jürgen Klopp, les Catalans vont voir le piège se refermer sous leurs pieds lors d’une soirée mythique. Emmenés ce soir-là par un trio d’attaque inédit (Shaqiri-Firmino-Origi), les Reds réussiront l’exploit de remonter leur retard en infligeant un 4-0 au quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. Une cicatrice que les Barcelonais espèrent refermer au plus vite en commençant dès mardi soir dans le bouillant Stade San Paolo de Naples.