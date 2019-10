Ligue des Champions : Les compos de Bruges - PSG

Découvrez les onze de départ du Club Bruges et du PSG avant leur duel en Ligue des Champions ce mardi.

Club Bruges

PSG

Privé de Neymar et d’Idrissa Gueye pour le déplacement à Bruges ce mardi soir, Thomas Tuchel a aussi décidé de composer sans Kylian Mbappé et Edinson Cavani au coup d’envoi. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG avait prévenu que le Français et l’Uruguayen n’avaient pas 90 minutes dans les jambes et il ne les utilisera donc, au mieux, qu’en sortie de banc. C’est Eric-Maxim Choupo-Moting qui accompagnera Angel Di Maria et Mauro Icardi dans le secteur offensif face au Club Bruges. Pour le reste, aucune surprise. Ander Herrera est titulaire au milieu aux côtés de Marquinhos et Marco Verratti. Derrière, Thomas Meunier est préféré à Juan Bernat sur le flanc droit, et Presnel Kimpembe accompagnera Thiago Silva en charnière au détriment d’Abdou Diallo.: Mignolet - De Ketelaere, C.Mata, Mechele, Deli, Sobol - Rits, Vanaken (cap), K.Diatta - Tau, Dennis: Horvath (g), Balanta, Koussounou, Sagna, Okereke, Cools, OpendaEntraîneur : P.Clement: Navas - Meunier, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti, A.Herrera - Di Maria, Icardi, Choupo-Moting: Rico (g), A.Diallo, Dagba, Paredes, Sarabia, Cavani, MbappéEntraîneur : T.Tuchel