Ligue des Champions : le Top 5 des remontadas historiques

FC Barcelone-Paris Saint-Germain : 0-4, 6-1 (2016-2017)

Liverpool - FC Barcelone : 0-3, 4-0 (2018-19)

Paris Saint-Germain-Manchester United : 2-0, 1-3 (2018-2019)

AS Roma-FC Barcelone : 1-4, 3-0 (2017-2018)

Deportivo La Corogne-AC Milan : 1-4, 4-0 (2003-2004)

Battus respectivement par Manchester City (1-2) et le Borussia Dortmund (1-2), le Real Madrid et le Paris Saint Germain peuvent-ils renverser la vapeur ? YES THEY CAN !Ces dernières années, la Ligue des Champions est marquée par des qualifications renversantes, rocambolesques… Orange Football Club revient sur les Remontadas les plus improbables dans l’histoire de la C1 :La plus folle remontée de l'histoire de la LDC ? Défait au match aller 4-0 au Parc des Princes le club catalan a réussi une opération quasi-impossible. Le Barça s'est offert une victoire historique au terme d'un scénario cruel. Une qualification pour les quarts de finale acquise grâce à un but salvateur de Sergi Roberto à la dernière secondeAprès une victoire 3-0 au Camp Nou, le FC Barcelone pensait avoir fait un pas vers la qualification. C’est raté. Liverpool a passé quatre buts au géant barcelonais de Lionel Messi à Anfield pour renverser la vapeur. Une "remontada" qui leur ouvre les portes de la finale. Héroïque !Vainqueur 2-0 à l’aller, à Old Trafford, le Paris Saint Germain est bien parti pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Mais le club mancunien a réalisé l’exploit de l’emporter 3-1 et éjecter le club de la capitale française.La Romantada !! Et oui, l’AS Roma a éliminé le FC Barcelone lors de l’édition (2017-2018). Inattendu mais le club romain l’a fait. Après une défaite au Camp Nou 4-1, la louve a atomisé les balugrana 3-0 au Stadio Olimpico. Un exploit insensé !Corrigé 4-1 à San Siro en quart de finale aller, le "Super Depor" est parvenu à inverser la tendance et éliminer le tenant du titre dans un match complètement dingue ! Le club espagnol s’est imposé 4-0 au match retour, au RiazorA lire aussi >> Ligue des Champions : Marco Reus a nouveau absent face au PSG A lire aussi >> Coronavirus : PSG-Dortmund à huis clos ?