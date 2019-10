Ligue des Champions : le Real Madrid accroché par le FC Bruges de Krepin Diatta !

« Revenir ici était excitant, dans cet environnement, j’ai grandi, mais demain je veux gagner ». Des sentiments de retrouvailles et de nostalgie pour Kalidou Koulibaly qui, avec le Genk, a vécu une période importante de sa carrière très jeune. « J’ai joué deux ans ici, je connais tellement de gens, j’ai de merveilleux souvenirs de compagnons et du personnel. Nous nous sommes dit au revoir et c’était une joie pour moi », a-t-il ajouté au site officiel du club transalpin. « Demain, nous entrerons dans le climat des matches et donnerons le maximum. Cette course est importante pour nous car elle peut nous donner l’impulsion nécessaire pour accélérer après le succès contre Liverpool. Justement parce que je connais l’environnement, je vous dis que ce sera un défi difficile à relever et que nous devrons en donner 200 pour 100 si nous voulons obtenir un résultat positif », a-il ajouté. S’exprimant sur son expulsion de ce weekend en championnat, Kalidou Koulibaly a reconnu ses erreurs. « Je suis désolé, je ne cherche pas d’alibis et j’accepte les critiques. Nous devons tous progresser, même sur l’aspect défensif. Je sais que je peux donner plus et je suis très chargé et déterminé à revenir au sommet après la pause », a-t-il affirmé en conférence de presse. A lire aussi >> Serie A : face à Cagliari, Naples perd le match et Koulibaly !