Ligue des Champions : Le PSG tout proche des 8emes, réaction attendue pour le Bayern

En s'imposant contre le Benfica, l'OL a réalisé une bonne opération. Rudi Garcia, Houssem Aouar et Léo Dubois ont réagi à cette victoire en soulignant que le plus important était d'avoir assuré l'essentiel.

Houssem Aouar (milieu de l’OL)



🗣💬 "Dans l'attitude et dans l'esprit collectif, c'était beaucoup mieux ce soir. Ça fait une troisième victoire de suite, on est très satisfait même si tout n'est pas encore acquis."

👉 La réaction d'Houssem Aouar après la victoire lyonnaise face à Benfica au micro de RMC Sport pic.twitter.com/ySR0e1aYMv



Rudi Garcia (entraîneur de l’OL)

Léo Dubois (défenseur de l’OL)

Dans l’attitude et dans l’esprit collectif, ça a été beaucoup mieux. On en est à notre troisime victoire de suite. On voulait enchaîner une série, c’est le cas et on est très satisfaits de l’état d’esprit de l’équipe. On a été beaucoup moins sereins en deuxième période. Il va falloir encore bosser, tout n’est pas encore acquis. On est très satisfaits de n’avoir rien lâché, surtout après avoir pris un but.. C’est très bien pour nous. On avait à cœur de rattraper notre défaite du match aller.Suffisante pour gagner le match, mais insuffisante par rapport au potentiel de l’équipe. On a fait une très belle première période. On a marqué un but sur une action travaillée sur coup de pied arrêté. La Ligue des Champions, c’est toujours des matchs difficiles, on l’a vérifié ce soir (mardi). Mais on a été capables de faire une première période très bonne et de ne pas paniquer à 2-1 puis de reprendre l’avantage grâce aux deux entrants, passe de Maxwel Cornet et but de Bertrand Traoré.On va étudier les scénarii possibles, mais il y en a un de certain : si on gagne là-bas, on sera qualifiés. C’est très difficile de jouer cette équipe du Zenit. Mais cette victoire de ce soir nous remet sur les bons rails au classement. On a juste rattrapé les points perdus à Benfica . Mais c’est une victoire très importante, même en vu du match de dimanche.Il y a des choses importantes à régler, parce qu’on aurait dû faire beaucoup mieux en deuxième période. Mais le principal est là. On prend les trois points qu’il faut pour se replacer dans la course à la qualification, c’est bien. On a envie de continuer comme ça, ça fait plaisir de regoûter à la victoire.On va se reposer et travailler parce qu’on a un match important dimanche. C’est reparti. On ne pouvait pas rêver mieux, ça fait du bien pour la confiance.